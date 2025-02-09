مسلسلات سعودية في رمضان 2025 مستوحاة من مؤلفات أدبية

"شارع الأعشى".. دراما نسائية اجتماعية

قصة "غراميات شارع الأعشى"

أبطال المسلسل

"يوميات رجل عانس"

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، تُعد واحدة من أبرز الأعمال التي تجذب أنظار الجمهور في الخليج والوطن العربي بشكلٍ عام، وذلك بسبب تنوع وثراء الموضوعات المُقدمة على الشاشة.وتشهد المسلسلات السعودية في رمضان 2025، أكثر من عمل مستوحاة أحداثه من مؤلفات أدبية، لعل أبرزها مسلسل "شارع الأعشى"، المأخوذة عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة السعودية بدرية البشر، والتي صُدرت عام 2013 عن إحدى دور النشر ف لندن، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".وتتناول الرواية، حكاية 3 بنات، يبحثن عن حريتهن، وهن: "عزيزة" الباحثة عن حريتها في الحب فتقلد سعاد حسني، وتقع في حب الطبيب المصري لأنه يتحدث بلهجة أفلام الأسود والأبيض، وتفكر أن تفر مثلما فعلت تحية كاريوكا وتغير قدرها.و"ضحى" البدوية التي تهرب من فقرها إلى العمل في سوق الحريم فتصبح أكبر تاجراته. وصولًا إلى "عطوة" التي تفر من قريتها الصغيرة لتصبح فتاة أخرى باسم وقدر جديد، حيث تولد في الرياض ضمن حياة جديدة مستقلة بعيدًا عن حياة وشخصيات القرية. وتدور أحداث الرواية، في حارة شعبية في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، حيث تقع الحارة على "شارع الأعشى" في الرياض.مسلسل "" يضم مجموعة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية، أبرزهم على إلهام علي، ريم الحبيب،تركي اليوسف، خالد صقر، عبد الرحمن بن نافع، وآلا سالم، براء العالم، وعائشة كاي وغيرهم، وسيناريو وحوار منال العويبل، بمشاركة الكاتب التركي Özlem Yücel، والإخراج للتركي أحمد كاتيكسيز، ومن المُقرر عرضه حصريًا عبر منصة "شاهد".المسلسل الثاني، هو "يوميات رجل عانس"، المأخوذ عن رواية تحمل اسم "مذكرات رجل سعودي عانس" للكاتب وليد أسامة خليل، والعمل إﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، وبطولة إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله.وكان المنتج جمال سنان، قد كشف عن صورة من كواليس المسلسل الكوميدي المرتقب، حيث نشر عبر حسابه على "انستقرام" صورة تجمعه بالفنان إبراهيم الحجاج، مُعلقًا عليها بقوله: "خلال زيارتي لموقع تصوير مسلسل يوميات رجل عانس، مع الأخ والصديق والنجم الكبير إبراهيم حجّاج، والمخرج الصديق عبد الرحمن السلمان".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».