شاهدوا: ماذا قال أبطال مسلسل شارع الأعشى عن شخصياتهم في العمل

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مسلسل "شارع الأعشى"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - شارك أبطال مسلسل "شارع الأعشى" متابعيهم بوستر العمل، وكشف البعض منهم عن اسم شخصيته بالعمل، ويعد المسلسل دراما سعودية تُعيد رسم ملامح زمن مضى مع أبرز نجوم الدراما، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025 على قناة إم بي سي وشاهد نت.بداية نشرت الفنانة الهام علي بوستر مشاركتها بالعمل، والذي تجسد فيه دور "وضحى"، وعلقت وكتبت: "أنا راعية الفعل قبل الكلام، أنا وضحى، رمضان2025، شارع الأعشى".كما نشر الفنان براء عالم والذي سيجسد دور "سعد" بوستر مشاركته بالعمل وعلق وكتب: "سعد ولد شارع الأعشى يلاقيكم على قناة الـ MBC ومنصّة شاهد في رمضان القادم.. انتظرونا".وكذلك نشر الفنان محمد الحربي بوستر مشاركته بالعمل وعلق وكتب: "قريباً بإذن الله في رمضان، شارع الأعشى".كما نشرت الفنانة آلاء سالم والتي ستجسد دور "عواطف"، ونشرت بوستر مشاركتها بالعمل وكتبت: "ترقبوا عواطف في مسلسل شارع الأعشى، رمضان يجمعنا".كذلك نشر الفنان بدر محسن بوستر مشاركته بالعمل وكتب: "انتظروا مسلسل شارع الأعشى في رمضان على mbc و،shahid من الأعمال الجميلة اللي راح يستمتع فيها ناس كثير على mbc1،shahid.vod، بمشاركة وبطولة عدد من النجوم والفنانين المتميزين ومواهب".أما الفنانة طرفة الشريف فنشرت بوستر مشاركتها بالعمل وكتبت: "انتظروني برمضان في شارع الأعشى mbc"."شارع الأعشى" مسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، وهو من بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان تركي اليوسف،إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، طرفة الشريف، براء عالم، سارة الجابر، محمد شامان، أغادير السعيد، بندر الخضير، عزيز بحيص، عزيز بحيص، آلاء سالم، محمد الحربي بالإضافة إلى آخرين.

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