بداية سعودية في انطلاقة فبراير الكويت.. وتفاصيل أول حفلتين

الحفل الأول

حفل عايض

حفل عبادي الجوهر

مطرف المطرف

مطرف المطرف

الفنان آدم

حفلات الأسبوع الثاني

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - شهد مهرجان "فبراير الكويت" بداية سعودية في انطلاقه؛ حيث بدأها الفنان عايض والفنان عبادي الجوهر في الليلة الأولى وافتتاح الحفلات، ثم تبعها حفل بالليلة الثانية مع الفنان مطرف المطرف وآدم، والحفلات من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وذلك في قاعة "أرينا الكويت، ولوحظ على الحفلتين اهتمام جميل وتنظيم مميز، وطرب أرضى ذائقة الجمهور الكويتي المميز.جاءت البداية وافتتاح الحفلات سعودية بحفل جمع بين جيلين؛ جيل خبرة وأصالة الزمن الجميل ممثلاً بالفنان عبادي الجوهر، وبين حماسة وطموح جيل الشباب ممثلاً بالفنان عايض يوسف، اللذين كانا في استقبالهما مدير روتانا الكويت محمد الفضلي عند وصولهما الأرينا.افتتح الحفل الفنان عايض الذي قال لجمهوره وأعلنها صريحاً: "أنتم سيد المكان وتشيلون أي حفل من خلال تفاعلكم مع كل ما هو جميل لأن ذائقتكم الغنائية عالية"، وبعد ذلك قدم مجموعة من أغانيه كان منها "حب الكويت، عالم العشاق، ياهية، تبارك قلبي، نسيتني، تجيني، وين اراضيك، ساقي العطش، اجرح، لا حول ولاقوة، تعبت اكذب، ما هدى بالي، استراحة محارب، ردي، خورافيه، طالبك يارب، عشان العشرة، لماح، فمان الله"، وأحب أن يختم فقرته دون سابق إنذار؛ كي تبقى ذكرى جميلة لا ينساها جمهوره واعداً إياهم بألبوم جديد في عيد الفطر؛ متمنياً أن يقدم أغانيه بحفل قادم مشيداً بدور روتانا وايفنتكوم في نجاح الحفل.وبعد نزوله من المسرح التقى عايض أهل الإعلام، وفي إجاباته كشف أن مثله الأعلى فنياً هو الفنان عبد المجيد عبد الله الذي تعلم منه الكثير، مضيفاً: "أيضاً بعد دخولي الفن أصبحت أتعلم من كل فنان سبقني مثل محمد عبده وراشد الماجد ورابح صقر وعبادي الجوهر"٠أما الجزء الثاني من الحفل، وقبل أن يتوجه الفنان عبادي الجوهرلأداء فقرته كان على موعد مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا، معبراً لهم على سعادته أن يفتتح المهرجان ويلاقي الجمهور الكويتي لمشاركتهم أفراحهم ككل عام، وعلى المسرح قدم عبادي عدداً من أغانيه كان منها "استاهلك، غديتي شمس، أغمضت عيناي، الله يصبرك، المرايا، انت تامر، مهما صار، تبيه"، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى منوعة.وفي حفل اليوم الثاني استهل الفنان مطرف المطرف أحد نجوم جيل الشباب في روتانا والخليج السهرة بلقاء جمعه مع الإعلاميين كشف فيه أنه كان بصدد إصدار ميني ألبوم مع روتانا، يتضمن خمس أغانٍ، لكن بعد ذلك تم تعديل الخطة وإصدار الأغاني منفردة تطرح حسب جدولة موضوعة، وقد صدرت منه أغنية "حاضر وتم" من كلمات أحمد الصانع وألحان مبهم وتوزيع سيروس، والبقية ستصدر تباعاً.وفي سؤال لماذا لم لا يقدم دويتو مع الفنان اللبناني آدم؟ أجاب مطرف: "يسعدني هذا لكننا لم نتباحث في الأمر، ولم يحدث أي اتفاق بهذا الشأن". بعدها توجه مطرف للمسرح وجمع في برنامجه ما بين أغانيه وما اشتهر به من إعادة لبعض أغاني الماضي الجميل منها "مثلي انا مفتون، ويا نور العين" وغيرها من الأغاني.وفي الفقرة الثانية كان الجمهور على موعد مع الشجن في أغاني وصوت آدم، وسبق لقاؤه مع الجمهور أن التقى أهل الإعلام، قائلاً: "اشتقت للجمهور الكويتي، وفي حفلي بمهرجان فبراير الكويت حضرت مفاجأة هي أغنية "إنسان تاني" صدرت تزامناً مع الحفل"، وقد قدم آدم هذه الأغنية لأول مرة على المسرح تحية منه لجمهور الكويت، كما قدم أغنية "خلص الدمع" والعديد من الأغاني.أما حفلات الأسبوع الثاني من "فبراير الكويت" فستقام في "أرينا الكويت" ونجومها كالتالي:تاريخ 13 فبراير أحمد سعد وفرقة ميامي.تاريخ 14 فبراير الفنان محمد عبده.

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