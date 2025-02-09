بسمة بوسيل تكشف مواصفات فتى أحلامها.. هل ستعلن ارتباطها قريبا ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - صدمت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها في أحدث ظهور لها بتصريحاتها حول إمكانية عودتها لزوجها السابق الفنان تامر حسني، حيث أكدت أن الأمر أصبح شبه مستحيل على الرغم من محاولات المقربين منهم لإتمام الصلح كما صرح تامر حسني في وقت سابق. مواصفات فتى أحلام بسمة بوسيل وكانت المفاجأة عندما كشفت بسمة بوسيل عن مواصفات فتى أحلامها،الذي تتمنى الارتباط به في المستقبل قائلة " أنا عايزة واحد يبقى قريب من ربنا، مش عايزه حد متدين أوي لكن بيعرف ربنا عشان يراعي ربنا فيا، ويكون بيصلي 5 مرات في اليوم وأشوفه قدامي بيصلي عشان دا العمود بتاع كل حاجة، لما أنت بتخاف ربنا بيكون في تربية من جواك، مش هقدر أكذب عشان ربنا هيزعل مني فهقول الحقيقة ومش هخون".



وعن إمكانية إعلان ارتباطها خلال الفترة القادمة قالت " أنا لسه مش جاهزة للارتباط، أنا دلوقتي مش بستحمل حد يتحكم فيا أبدا لو قالي متسافريش مثلا ممكن اتجنن، عايزة أكون مع نفسي في راحة، عايزة أصحى الصبح أسافر أي مكان أو أدخل استديو أغني أو أروح شركتي أو أسافر المغرب لأهلي، لما تبقى حاسس أنك مسجون وطلعت من السجن طبيعي مش هتبقى عايز حد يكلمك، عايزة حرية، ودا ترسبات عن الماضي". بداية جديدة لمشوارها الفني يشار إلى أن بسمة بوسيل عادت للغناء من جديد بعد فترة طويلة من التوقف طوال فترة زواجها من تامر حسني، وأصدرت عددا من الأغاني المنفردة التي حققت نجاح جماهير كبير، وكان لافت للانتباه أن أبو أبنائها كان من أبرز الداعمين لها وساهم في إنتاج واحدة من أشهر أغانيها.

يمكنك متابعة هل توجّه بسمة بوسيل رسائل إلى تامر حسني في "لأ ثواني"؟ كاتب الأغنية يكشف التفاصيل

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