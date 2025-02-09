وفاة الفنانة السورية إنجي مراد عن عمر يناهز 33 عاما بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة السورية وملكة جمال آسيا إنجي مراد عن عمر ناهز 33 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وتسبب هذا الخبر في حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها، خاصة وأنها خلال الأيام الماضية كانت على تواصل دائم مع جمهورها وكانت تكشف تطورات وضعها الصحي.

منشورات إنجي قبل رحيلها

اللافت للانتباه أن إنجي مراد قبل وفاتها بأيام تنبأت برحيلها وكتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه "أنا عم احتضر سامحوني".



وفيما بعد أثار زوجها حالة من الجدل بمنشور كشف من خلاله تدهور وضعها الصحي كان نصه كالتالي " انا سامر زوجا لانجي ، دعولا كتير انجي بحاجة دعائكون انجي وضعا صعب بين الحياة والموت امانة تدعولا".



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من هي إنجي مراد

يذكر أن أنجي مراد، هي ممثلة سورية ولدت في دمشق 1992، وتخرجت من المعهد العالي لفنون المسرح، وبدأت مشوارها الفني عام 2008، وشاركت في مسلسل الغريب 2017، ومسلسل "بقعة ضوء 13" وغيرها من الأعمال.

وفازت الفنانة السورية إنجي مراد بلقب Miss Asia World 2017 في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت أنجي مراد، عقب حصولها على اللقب لوسائل الإعلام، إن مشاركتي بحفل ملكة جمال آسيا وحصولي على اللقب ليس فقط لي، بل هو رسالة ان سوريا جميلة والحرب ليست الوجه الوحيد لها.

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