نوف سعد تكشف عن بوستر مسلسلها الرمضاني عمتي نوير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - كشفت الفنانة نوف سعد عن بوستر عملها الجديد، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، ويحمل المسلسل عنوان "عمتي نوير" وجمع نخبة من نجوم الدراما السعودية، وعلقت وكتبت: "تابعونا في رمضان مسلسل عمتي".
كما أعادت نشر فيديو لعمل آخر ستتواجد فيه في الموسم الرمضاني ويحمل اسم "الزافر" وكلا العملين سيتم عرضهما بالموسم الرمضاني 2025.
وأيضًا شاركت في الفيلم السينمائي "بحر الماس" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف، وﺗﺄﻟﻴف عاطف عبداللطيف، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، سماح زيدان، عاطف عبداللطيف، ندى بهجت، عبير فاروق.
كما أعادت نشر فيديو لعمل آخر ستتواجد فيه في الموسم الرمضاني ويحمل اسم "الزافر" وكلا العملين سيتم عرضهما بالموسم الرمضاني 2025.
مسلسل "عمتى نوير""عمتي نوير"، وهو عبارة عن عمل درامي تراجيدي من بطولة الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، زارا البلوشي، محمد الهاشم، بدور العتيبي، نوف سعد، بالإضافة إلى آخرين.
مسلسل "الزافر""الزافر" مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سيف شيخ نجيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عثمان جحا، ومن بطولة الفنان راشد الشمراني، أضوى فهد، أضوى شاكر، مريم الغامدي، مروة محمد، العنود عبد الحكيم، غادة الملا، جبران الجبران، وهو مسلسل سيعرض على قناة sbc، مسلسل تاريخي تراثي، يحكي عن عادات وتقاليد وحياة العوائل والأُسر في جنوب المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن للصراعات والشك والغيرة في خلق الفوضى والكراهية.
آخر أعمال عرضت للفنانة نوف سعدوكان آخر عمل عرض للفنانة نوف سعد هو مسلسل "الشرار" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ الفوز طنجور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لمياء الزيادي، ومن بطولة الفنانة ليلى السلمان، ريم عبدالله، علي السبع، خالد صقر.
وأيضًا شاركت في الفيلم السينمائي "بحر الماس" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف، وﺗﺄﻟﻴف عاطف عبداللطيف، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، سماح زيدان، عاطف عبداللطيف، ندى بهجت، عبير فاروق.
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