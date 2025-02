هذا ما طلبه تركي آل الشيخ من كريم عبد العزيز وأحمدعز في كواليس فيلم The Seven Dogs

ترك آل الشيخ: The Seven Dogs مفاجأة عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - شاركرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، متابعيه مقطع فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك"، ظهر من خلاله برفقة صناع وأبطال فيلمومنهمومن خلال " الفيديو" طلب من الثنائي "عز " و "عبد العزيز" بضرورة أن يقوم الثنائي بذبح أضحية إلى جانب الاستعانة بالبخور، لإبعاد عين الحسد عنهم أثناء تصوير مشاهدهم في هذا العمل، متوقعاً أن يصبح هذا الفيلم من أهم الأعمال السينمائية خلال هذا العام 2025.وجاء نص ماقاله المستشار تركي آل الشيخ كا التالي " منورنا اليوم النجوم الكبار في الوطن العربي كريم وأحمد، جالسين مع المخرجين نتكلم عن الفيلم، اللي هيصير مفاجأة في 2025 ، ادبحوا وبخروا علشان العين والحسد ".

فيلم The Seven Dogs

يواصل الفنانانتصوير فيلم The Seven Dogs داخلBig Time بالمملكة العربية السعودية ، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.وعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته على"الفيسبوك"، أكد فيه أن فيلم The Seven Dogs سيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.