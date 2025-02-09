هذا ما طلبه تركي آل الشيخ من كريم عبد العزيز وأحمدعز في كواليس فيلم The Seven Dogs

ترك آل الشيخ: The Seven Dogs مفاجأة عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - شاركرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، متابعيه مقطع فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك"، ظهر من خلاله برفقة صناع وأبطال فيلمومنهمومن خلال " الفيديو" طلب من الثنائي "عز " و "عبد العزيز" بضرورة أن يقوم الثنائي بذبح أضحية إلى جانب الاستعانة بالبخور، لإبعاد عين الحسد عنهم أثناء تصوير مشاهدهم في هذا العمل، متوقعاً أن يصبح هذا الفيلم من أهم الأعمال السينمائية خلال هذا العام 2025.وجاء نص ماقاله المستشار تركي آل الشيخ كا التالي " منورنا اليوم النجوم الكبار في الوطن العربي كريم وأحمد، جالسين مع المخرجين نتكلم عن الفيلم، اللي هيصير مفاجأة في 2025 ، ادبحوا وبخروا علشان العين والحسد ".

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فيلم The Seven Dogs