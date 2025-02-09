شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة صناعة سينما الأطفال بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت ورشة صناعة سينما الأطفال، بإشراف المخرجين مينا ماهر وحازم مصطفي، فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال.

تضمنت الورشة، تعليم التصوير وكتابة السيناريو والمونتاج عن طريق ألعاب تفاعلية متنوعة تناسب المرحلة العمرية، كما تم عرض أفلام الأطفال التي تم تصويرها كتدريبات، وذلك أمام متخصصين، بهدف زيادة وعي الأطفال بالسينما، كما تم عرض فيلمي "أوضتين وصالة"، للمخرج مينا ماهر، و"فليحيا أبو الفصاد"، للمخرج حازم مصطفي، ودارت حلقة نقاشية للرد على استفسارات الأطفال.

استمرت الورشة ثلاثة أيام واختتمت بتوزيع شهادات حضور للأطفال وألعاب مخصصة لتعليم السينما.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.



ورشة صناعة سينما الأطفال



مهرجان الاسماعيلية



ورشة صناعة سينما الأطفال فى مهرجان الاسماعيلية



الأطفال فى ورشة صناعة سينما الأطفال



ورشة صناعة سينما الأطفال بالمهرجان