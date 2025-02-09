شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زهرة: مشروع "ليالي مصر" يعزز مكانة مصر كوجهة للسياحة الثقافية والفنية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عروض "Tango After Dark" التي ستُقام في مصر خلال الفترة المقبلة.

واستهل المؤتمر بكلمة سعادة سفيرة دولة الأرجنتين، هولجر مارتينسين، الذي أعرب عن فخره بدعوة فرقة التانجو العالمية للمشاركة بعروضها في مصر، وقال: يسعدني أن أرى فن التانجو، الذي ينتمي لبلدي، يُعرض في مصر، الدولة العريقة فنيًا وتاريخيًا، فإن استضافة هذا الحدث الكبير يعد علامة مميزة في مسيرتي الدبلوماسية".

وفي كلمته، أكد الفنان العالمي أحمد أبو زهرة على أهمية فرقة "Tango After Dark"، حيث قال: فرقة tango after dark تعد من أبرز فرق التانجو في العالم، فهي تتمتع بشهرة عالمية اكتسبتها على مدار 10 سنوات، بفضل تصميم رقصاتها المبتكر الذي نقل فن التانجو من المحلية إلى العالمية، واختيارنا للعرض يوم عيد الحب يعكس أن التانجو هو أكثر الفنون تعبيرًا عن الحب، ونحن واثقون أن الجمهور المصري سيُبهر بهذا الأداء الاستثنائي.

وأضاف أبو زهرة أن الحفل يأتي بالتعاون مع شركة "تذكرتي"، مقدمًا شكره الجزيل لدعمهم، ومشيرًا إلى أن الفعالية ستُقام تحت مظلة مشروع “ليالي مصر”، الذي يُنظَّم بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة الثقافية والفنية، معبرًا عن أمله في أن يكون هذا الحدث خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، كما أكد أن العرض سيعرض أيضًا على مسرح دار الأوبرا المصرية يومي 15 و16 فبراير، ضمن برنامج "ليالي مصر" الذي يضم سلسلة من الفعاليات الثقافية والسياحية المميزة.