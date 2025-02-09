شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيخ يتأكد من شكوكه حول وفاة حنان مطاوع في صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق إياد "سامي الشيخ" في الحلقة الـ 16 من مسلسل صفحة بيضا مع أهل وأصدقاء ضي "حنان مطاوع" حول شكوكه بشأن وفاة ضي.

ويبحث خلف زوجها منتصر "نور محمود" حتى يكتشف لغزه، وتنتهي الحلقة بتأكد إياد من شكوكه وأنها ما زالت على قيد الحياة بسبب حديث جارتها معه ويمشي خلف خيط جديد في اكتشاف ضي.

يلعب سامي الشيخ في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث برز خلال موسم رمضان 2024 من خلال دور برزك إميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، حول تأسيس حسن الصباح لفرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بفرقة الفدائيين. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost و S.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقتها صندوق الأمم المتحدة للسكان. حيث سافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة مسهمًا في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.



النجم سامى الشيخ