شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى بدوى: ردود الأفعال كبيرة على حلقة مستر بيست ونصور مشروعا فنيا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى بدوى مدير عام لجنة مصر للأفلام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن ردود الأفعال على حلقة مستر بيست، التى تخطت مشاهداتها حاجز الـ 37 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتم تصويرها فى أهرامات الجيزة، وطرحها على قناته الخاصة، قائلاً: "الحلقة تمكنت في أقل من يوم من تحقيق قرابة 40 مليون مشاهدة، سيكون لها مردود كبير الذى يصب في صالح السياحة المصرية، وكل ردود الفعل التي قرأناها جيدة جدًا، بالإضافة لتعليقات من المشاهدين المصريين أو العالميين على أن هذه المشاهد يرونها لأول مرة في منطقة أهرامات الجيزة".

وأضاف بدوى قائلاً: "المشروع حاز على اهتمام كبير أثناء تنفيذه، سواء من وزارة السياحة والآثار، وزارات أخرى، ونحن فخورون بـ ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف".

وتابع بدوى قائلاً: "حاليًا يتم تصوير عمل فنى كبير في مصر، ولكن لن يتم الإعلان عن تفاصيله الآن، كما أننا قمنا بتصوير 70 عملا فنيا عالميا داخل جمهورية مصر العربية في آخر 4 سنوات، منهم 26 عمل في خلال عام 2024، وبالتالي هنالك تزايد في طلبات تصوير الأعمال العالمية في مصر في الفترة الأخيرة".

وأنهى بدوى تصريحاته لـ الخليج 365 متابعًا: "نحن نعمل بكامل طاقتنا مع جميع الوزارات المعنية بالتصوير العالمى في مصر، لإعطاء حوافز إنتاجية أكبر لـ شركات الإنتاج الأجنية التي تريد التصوير في مصر".

وطرحت الحلقة على قناة مستر بيست الذى يعد من أكثر المشاهير متابعة حول العالم تحت اسم I Spent 100 Hours Inside The Pyramids!، والتي حازت على اهتمام مصري وعالمى كبيرين.