شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة مستر بيست بالأهرامات تتخطى الـ 37 مليون مشاهدة في ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت مشاهدات حلقة اليوتيوبر العالمى مستر بيست التي تم تصويرها في الأهرامات، حاجز الـ 37 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على قناته الخاصة.

وطرحت الحلقة على قناة مستر بيست تحت اسم I Spent 100 Hours Inside The Pyramids!، والتي حازت على اهتمام مصري وعالمى كبيرين.



حلقة مستر بيست

وكانت حصلت قناة Mr Beast مؤخرًا على لقب القناة الأكثر اشتراكًا على يوتيوب، ونشر جيمي دونالدسون، الذي يدير القناة المشهورة بتحدياتها المتقنة وهداياها الباهظة، على موقع X أن MrBeast قد وصل إلى أكثر من 266 مليون مشترك، متجاوزًا قناة الموسيقى الهندية الشهيرة T-Series، وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع عدد المشتركين إلى 269 مليونًا، لدى T-Series حاليًا حوالي 266 مليونًا، وفقاً لموقع Business Insider.

فى نفس السياق كان قد شارك الفنان محمد جمعة جمهوره عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، صورة تجمعه مع اليوتيوبر الأشهر في العالم مستر بيست، أثناء زيارته لمصر.

وعلق محمد جمعة، على صورة جمعته أثناء خروج مستر بيست من زيارة الهرم الأكبر برفقة الدكتور زاهي حواس قائلًا: "الصورة دي مع مستر بيست أو جيمي، وهو لسه خارج من الهرم الأكبر بعد ما خلص تصوير مع الدكتور زاهي حواس، ورايح الأوتيل بتاعه اللي كان مقيم فيه، لمدة سبع أيام، بس خلص الكلام".