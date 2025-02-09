شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي لميجا FM: مسلسل "أثينا" يتناول قضايا الشباب من منظور شبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان والمخرج أحمد مجدي ضيفًا على برنامج "من إمبارح للنهاردة" مع الإعلامية همسة إمام على إذاعة ميجا إف إم، حيث تحدث عن مشواره الفني، وأفكاره الإبداعية، وخططه المستقبلية في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج السينمائي.

وتحدث مجدي عن فيلمه الأول الذي أخرجه عام 2014، مشيرًا إلى أن سعادته حينها فاقت ما شعر به في التمثيل، وكشف أنه يعمل منذ 6 سنوات على كتابة فيلمه الثاني "توتة"، الذي يتناول مفهوم الرجولة وإعادة تعريفه بمشاركة صديقه ياسر نعيم، متوقعًا بدء تصويره في عام 2026.

وأشار إلى دوره الشعبي في مسلسل "الداعية"، كاشفًا عن تحضيره لمسلسل “طلاق مصلحة” مع أسماء أبو اليزيد، الذي سيطرح تصورًا جديدًا للطبقة الشعبية.

أعلن مجدي مشاركته في مسلسل "أثينا" مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يتناول قضايا الشباب من منظور شبابي غير تقليدي، متحدثاً عن تأثير والده، المخرج مجدي أحمد علي، الذي اصطحبه إلى كواليس أعمال سينمائية عديدة في صغره، مثل فيلم “البطل” و”يا دنيا يا غرامي”، وأكد أن هذه التجارب المبكرة ساعدته في فهم عميق للصناعة وتطورها عبر السنوات.

وأخيرا اعرب مجدي عن إعجابه الكبير بالمخرج يوسف شاهين، معتبرًا إياه علامة فارقة في السينما المصرية، وأن تأثيره لا يزال حاضرًا من خلال تلاميذه، بمن فيهم والده.