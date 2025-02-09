شكرا لقرائتكم خبر عن طلى بالأبيض.. إطلالات أروى جودة تجذب أنظار السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت النجمة أروى جودة، أنظار السوشيال ميديا بإطلالاتها، من عقد قرانها، حيث تنشر أروى كل يوم صورة أو فيديو من المناسبة عبر حسابها على إنستجرام، والكل تغزل في جمالها وإطلالاتها، مؤكدين أن الإطلالة قمة في الرقة والشياكة وأن الإطلالة بسيطة وأنيقة.

وسبق وشاركت أروى جودة صورًا لها من لحظة عقد القران وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقط الثنائى عددا من الصور التذكارية.

فيلم "196 متر" هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم في السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.

أروى جودة