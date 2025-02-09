لحظة سقوط نجوى كرم أمام جمهور حفلها في أمستردام

سقوط مفاجىء في حفلها الأخير

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زواج نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 01:23 مساءً - تعرضت المطربة اللبنانيةلموقف محرج خلال حفلها في أمستردام الذي أقيم أمس السبت 8 فبراير.وخلال الساعات الماضية تداول رواد السوشيال ميديا مقطع مصور، وهي ترقص الدبكة مع فرقتها، ثم تعثرت في فستانها لتسقط على ظهرها.استطاعت نجوى كرم بشكل سريع أن تتجاوز هذا الموقف المحرج ووقفت مجددا بمساعدة أعضاء فرقتها، وتفاعلت مع الجمهور دون أي تعليق على الحادث الذي تعرضت له.وكان لافت للانتباه تقاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني المميزة التي قدمتها نجوى كرم خلال الحفل، حيث تألقت بمجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.يشار إلى أن نجوى كرم كانت منشغلة خلال الفترة الماضية في تصوير برنامج arabs got talent حيث كانت واحدة من أعضاء لجنة التحكيم المكونة من باسم يوسف وناصر القصبي، وفاجأت الجمهور خلال الحفل بإطلالات وأزياء مميزة بالإضافة لتفاعلها مع المواهب المتنافسة على اللقب.اقرأ أيضًا: نجوى كرم تتعاون للمرة الأولى مع الموسيقار طلال بـ"لو سألوا حبيبي"يذكر أن نجوى كرم أعلنت في يونيو الماضي خبر زواجها في حفلها برومانيا ضمن جولتها الغنائية NajwaStalgia.وأطلت نجوى كرم في الحفل بفستان أبيض، وتحدثت للجمهور لتكشف عن زواجها، وقالت: "هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير، هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات"، وبعد هذا الحفل كشفت عن هوية زوجها وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة بينهما لكنما لم يظهرا معا بشكل كبير في المناسبات العامة.يمكنك متابعةنجوى كرم تروج لثاني أغاني ألبومها الجديد.. "يلعن البُعد"لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».