أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال شهر يناير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 01:23 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات داخل المملكة، خلال شهر يناير الماضي، حيث كانت هناك حالة نشاط كبيرة وإقبال جماهيري ملحوظ.

إجمالي الإيرادات تجاوز 90 مليون ريال

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنّ شباك التذاكر السعودي حقق مبيعات تقارب المليوني تذكرة، بقيمة 90.900 مليون ريال سعودي، حيث تصدر الفيلم السعودي "هوبال" قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات، مُحققًا 20.1 مليون ريال، مقابل 483 ألف تذكرة.

قصة وأبطال فيلم "هوبال"

تدور أحداث الفيلم أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرضٍ معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم، عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دَور "ريفة".

View this post on Instagram A post shared by #ميلا_الزهراني (@milaalzahrani)

"الهنا اللي أنا فيه" بالمركز الثاني

وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الثلاثي: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس ودينا الشربيني، والذي حقق 17.7 مليون ريال، مقابل 340 ألف تذكرة مباعة، حيث لازال يُعرض في صالات السينما، وتدور أحداث الفيلم حول "الدكتور أحمد" الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته، التي تطلب منه الزواج من صديقتها المقرَّبة، نتيجة مفاجأة غير متوقَّعة تُغير مجرى حياتهما، وذلك في إطار لايت كوميدي، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

فيلم Mufasa: The Lion King يدخل القائمة

وجاء فيلم "Mufasa: The Lion King" بالمركز الثالث، حيث حقق 9 مليون ريال، مقابل 190 ألف تذكرة تقريبًا، وهو إخراج باري جينكينز، وهو الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون. ويضم الفيلم عدداً من الأغاني لـ لين مانويل ميراندا، ويُشارك في البطولة: آرون بيير بتجسيد شخصية "موفاسا- والد سيمبا"، كيلفن هاريسون جونيور بتجسيد شخصية "سكار".

ويُعَدُّ هذا الفيلم هو الجزء الجديد للفيلم الشهير الأسد الملك "Lion King"، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد "سيمبا"، الذي تم إنتاج أول فيلم له عام 1994 وحمل الاسم نفسه.

أما المركز الرابع، جاء من نصيب Sonic the Hedgehog 3، والذي حقق خلال شهر يناير فقط، 7.1 مليون ريال، مقابل 156 ألف تذكرة، والعمل إخراج جيف فاولر وبطولة بن شوارتز، جيم كاري، إدريس إلبا، وكولين أوشوغنيسي. حصد الفيلم إعجاب الجماهير من جميع الأعمار.

لاحقه فيلم Den of Thieves 2: Pantera، والذي جاء في المركز الخامس، والذي حقق 5.2 مليون ريال، مقابل 90 ألف تذكرة، خلال شهر يناير فقط، والفيلم تأليف وإخراج كريستيان جودجاست، وبطولة جيرارد باتلر، وأوشيه جاكسون جونيور، جوردان بردجيز، سوين تيميل، إيفين أحمد، ياسين عَطّور.

"الدشاش" لـ محمد سعد في المركز السادس

ونجح الفنان محمد سعد، في تحقيق إيرادات عالية، في شباك التذاكر السعودي، من خلال فيلم "الدشاش" والذي حقق 4.4 مليون ريال، مقابل 90.3 ألف تذكرة، ويُشارك في بطولة العمل، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

كما تضمنت قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال شهر يناير، فيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وكذلك فيلم FlighT risk، وmoana 2، وnosferatu.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».