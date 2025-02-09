مدفع رمضان.. هكذا سيعوض محمد رمضان غيابه عن الموسم الرمضاني 

محمد رمضان يخوض تجربة تقديم البرامج

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أحدث الأعمال الفنية لمحمد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 01:23 مساءً - قرر الفنان محمد رمضان تعويض غيابه عن المنافسة في موسم مسلسلات رمضان للعام 2025، وأعلن خلال الساعات الماضية عن تقديمه تجربة البرامج لأول مرة خلال الموسم المقبل.نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور قال فيه ""في مدفع رمضان قبل أذان المغرب دا عشان الناس تفطر، وفي مدفع رمضان هيبقى بعد أذان المغرب على dmc دا عشان الناس تفرح، هتقولي عامل دا ليه هقولك عشان باختصار شديد الناس عايزة الجديد ".يشار إلى أن محمد رمضان اتخذ هذا القرار بعدما أعلن غيابه عن الموسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وهالة صدقي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.في سياقٍ آخر، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

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