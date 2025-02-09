  تفاصيل المسلسل السعودي شارع الأعشى: قصص نسائية في زمن مضى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 01:23 مساءً - " شارع الأعشى" من الأعمال الدرامية السعودية التي سوف يكون لها تواجد قوي في الماراثون الرمضاني الذي قارب على البدء، ودلل على ذلك البرومو التشويقي له والذي جاء محملاً بجرعة مكثفة من الأحداث المتنوعة تتخللها لحظات مشوقة ومثيرة، كل هذه الأمور سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية

حقبة زمنية

ولعل السبب الأول وراء جعل مسلسل " شارع الأعشى" في القوائم المفضلة لدى جمهور الدراما الرمضانية هى أحداثه التي تقع في حقبة زمنية قديمة ولا سيما في منتصف السبعينيات بشوارع وحارات العاصمة السعودية الرياض، هذا السبب ساهم بصورة كبيرة في أن يجعل الجمهور متشوق لرؤية المسلسل للرغبة في معرفة ملامح الحياة الاجتماعية في هذه الحقبة من الزمن، وليس ذلك فحسب بل جاء البرومو كاشفاً عن حجم الإنتاج الضخم للمسلسل، إضافة إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين به، كلها أمور تخلق نوع من أنواع الفضول لدى المشاهد حول كيفية توظيف هذا العدد الكبير من الممثلين خلال أحداث المسلسل .

دراما نسائية

ولعل السبب الآخر هو ما كشف عنه برومو المسلسل حول قصته وأحداثه الرئيسية التي تدور حول ثلاث فتيات يعشن في حارات الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تواجه كل واحدة منهن صعوبات في التأقلم بالبيئة الاجتماعية المحيطة وذلك بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية في ذلك الوقت، في ظل محاولة التمرد والخروج من عباءة مجتمعهن من أجل تحقيق أحلامهن، فكانت البداية من خلال شخصية "عزيزة" والتي ظهرت في المشاهد الأولى من برومو المسلسل وهى تسعى جاهدة لتحقيق حلمها في عالم التمثيل حيث اقتدت بالفنانة سعاد حسني وبدأت أولى خطواتها نحو حلمها بتقديم مشاهد مسلية للأطفال على أسطح المنزل ، واستمراراً منها في كسر القيود والحواجز قررت خوض مغامرة آخرى وهى البحث عن الحب تجاه شاب أبدت اعجابها به .

أما شخصية " ضحى" التي تقدمها النجمة إلهام علي بطلة المسلسل، فقررت خوض معركة آخرى أرادت من خلالها أن تغير نظرة المجتمع تجاه المرأة ولا سيما في عالم التجارة الذي اقتحمته، لكن تبين انها سوف تواجه خلال تلك الرحلة مجموعة من التحديات فرضها عليها المجتمع بأفكاره السائدة وقتها.

كما حرصت إلهام على أن تلهب حماس محبيها نحو الدور الذي تقدمه، وتَبين ذلك في التعليق الذي كتبته على الملصق الدعائي للعمل والذي نشرته عبر خاصية "الاستوري" بحسابها بـ " انستغرام".." "نكسر المود ونلعب بالكركترات قريباً في رمضان، جاهزين تتعرفون على مَن في الصورة".

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب إلهام علي في إنستغرام



وعلى غرار "عزيزة " و "ضحى" قررت "عطوة " وهى فتاة قررت أيضاً التمرد على قيود مجتمعها واختارت الهروب من قريتها وبدء حياة جديدة بهوية وشخصية جديدة.

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مسلسل شارع الأعشى

ويضم مسلسل " شارع الأعشى" كوكبة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية على رأسهم إلهام علي، ريم الحبيب،الفنان السعودي الكبير تركي اليوسف وكذلك الفنان خالد صقر، وعبدالرحمن بن نافع وآلا سالم، وكذلك كل من الفنان براء العالم وعائشة كاي وغيرهم.والعمل من إخراج فكرت قاضي، والعمل العمل مأخوذ عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشير.

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