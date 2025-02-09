نجوى كرم تبهر جمهور أمستردام في ليلة غنائية استثنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت “شمس الأغنية العربية” نجوى كرم حفلاً غنائياً استثنائياً في العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن جولتها الفنية التي تشمل عدداً من المدن العربية والأجنبية. الحفل أقيم في واحدة من أعرق القاعات الموسيقية في المدينة، قاعة “HET CONCERTGEBOUW”، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث أعلنت الجهة المنظمة “مومنتس أفانتس” عن نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من موعده.

وتصدّر الحفل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبهرت نجوى كرم الجمهور بأداء مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين توافدوا من مختلف المدن الأوروبية. كما لفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي أضفت مزيداً من التألق على أدائها المميز.

ومن أبرز لحظات السهرة كان التفاعل الحماسي مع أنغام الدبكة اللبنانية، حيث طلبت نجوى كرم من الفرقة الموسيقية والجمهور الاستمرار في الرقص، وشاركتهم أداء الدبكة والغناء، ما خلق أجواءً مليئة بالحماس والفرح في القاعة. هذا النجاح الكبير يؤكد مجدداً مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات العربيات القادرات على استقطاب الجماهير حول العالم.