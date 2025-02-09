محمد رمضان يثير التساؤلات برسالة غامضة.. هل يعود في رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو أثار به تفاعلا واسعا بعدما ألمح خلاله لمشاركته في الموسم الرمضاني، حيث ظهر في الفيديو وهو يوجه رسالة لجمهوره أشار فيها إلى ظهوره بعد مدفع الإفطار في عمل جديد سيعرض على قناة DMC.

قال رمضان في الفيديو: “في مدفع رمضان قبل أذان المغرب ده علشان الناس تفطر، وفيه مدفع رمضان هيبقى بعد أذان المغرب على DMC علشان الناس تفرح”..

وختم رمضان كلامه في الفيديو برسالة لم يفصح عن الشخص الموجهة له قائلاُ: “هتقول عامل ده ليه؟ هقولك ببساطة شديدة، الناس عايزة الجديد يا ليفة”. وكتب معلقاً على الفيديو قائلاً: “ثقة في الله مصر هتفرح”.

لم يكن هذا الفيديو هو الوحيد الذي شاركه رمضان، فقد نشر مؤخراً مقطعًا عبر حسابه على “إنستغرام” يروي فيه موقفًا طريفًا جمعه مع أحد معجبيه في الشارع.

قال رمضان: “واحد قابلني في الشارع وقال لي: إيه يا نجم؟ كلها رافعة حبوب جراءة ومقطعة البطاقة، إحنا مش هنشوفك في رمضان ولا إيه؟’ قولت له: افتح قناة DMC واستنى مدفع رمضان عشان تفطر”. وقد تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو بشكل واسع، معبرين عن حماسهم لما سيقدمه رمضان خلال الشهر الكريم.