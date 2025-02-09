أول رد من أحمد حلمي على جدل إفيه “مصري وصف أول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رده الأول على الانتقادات التي وجهت له على إثر انتشار الفيديو الذي ظهر فيه وهو يمازح الملحن مصطفى جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان؛ بإفيه “مصري وصف أول لازم معزوم”، خرج الفنان أحمد حلمي، عن صمته للرد على الجدل الذي أثير حول مقطع الفيديو من مسرحيته “بني آدم”، التي يقدمها ضمن “موسم الرياض”، والذي اعتبره بعضهم إساءة للمصريين.

نشر الكاتب الصحافي هاني سامي، عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، تصريحات على لسان حلمي أوضح فيها أن الفيديو المتداول “تم اجتزاؤه بشكل مقصود لإثارة الجدل، مؤكدًا أن هناك “سوء نية واضح في تفسير المقطع”، مؤكدًا أن الفيديو الكامل كان يتضمن مزاحًا مع أصدقائه، متسائلًا عن سبب التركيز على هذا الجزء تحديدًا دون سياقه الكامل.

قال هاني سامي في منشوره: “أوضح حلمي أن الفيديو المتداول اجتزأ مقطع لشن الهجوم عليه فقط دون مبرر واضح كما يحدث له من وقت لآخر لأن الفيديو قبله وبعده مزاح مع أصدقائه فلماذا نشر هذا الجزء تحديداً؟، وأشار أنه حتى المقطع المتداول ولسوء النوايا تم تفسيره بشكل لا يليق”.

قال سامي على لسان حلمي: “لماذا لم يفسره البعض- لو كانت النوايا حسنة- أنني أكرم ضيوفي المصريين من مشاهدي مسرحيتي وأجلسهم بالصفوف الأولى وأزيد في إكرامهم كصفة كل المصريين خاصة أن من ظهروا في الفيديو نجوم كبار، الملحن مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن سليمان، هم أصدقاء غاليين. وأنا من دعوتهم لمشاهدة عرض المسرحية هم ضيوفي”.

وأضاف حلمي: “مصريتي ووطنيتي لم ولن يستطيع أحد المزايدة عليها وهو أمر بديهي لا يحتاج لتأكيد”..

أما بخصوص الصورة التي ظهر فيها مرتديًا معطفًا شتويًّا ونظارة تخفي عينيه، والتي فسرها بعضهم بأنها رسالة مبطنة لمهاجميه، أوضح حلمي أن الطقس البارد في مقر إقامته مع أولاده هو السبب الوحيد لارتداء المعطف، وأكد أن الصورة نُشرت عبر خاصية القصص على “سناب شات”، التي تختفي تلقائيًّا بعد ساعات، متسائلًا بسخرية: “هل سيتم تفسير أي صورة أنشرها بهذا الشكل أيضًا؟”.

وفي تعليق ساخر على اتهامات غريبة طالته بالانتماء الى الماسونية، قال حلمي إنه لم يكن يعرف معنى الكلمة أصلًا، قبل أن يبدأ البحث عنها بعد تصاعد موجة الانتقادات، مضيفًا أن مثل هذه الاتهامات أزعجته، لكنها لم تدفعه الى الرد مفضلًا الصمت.

أشار سامي، الى أنه لمس مرارة غير معتادة في حديث حلمي، حتى بالمقارنة مع أزمات سابقة تعرض لها، مثل أزمته الصحية أو السطو على أحد أفلامه.