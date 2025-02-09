مي عمر ترد على الجدل حول “إش إش” وتكشف تفاصيل دورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، دافعت الفنانة مي عمر عن تجسيدها شخصية راقصة في مسلسل “إش إش”، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، من إخراج محمد سامي، مؤكدة أنها لا تقدم دور الراقصة بالشكل المتعارف عليه، متمنية أن ينال العمل إعجاب محبيها.

قالت مي في اللقاء: “أخدت دروس رقص كتير قبل تصوير مسلسل (إش إش) لأن الشخصية كانت متعبة، ومش قلقانة من انتقادات الجمهور لأن المسلسل فيه قصة اجتماعية، مش عبارة عن كباريه”.

تابعت: “في مسلسل (إش إش) بندخل جوه حياة الراقصات لأننا دايما بنشوفهم من بره فقط، والشخصية اللي بقدمها مش راقصة معروفة بالعكس بتشتغل في أفراح شعبية وبندخل بيتها وبنشوف معاناتها”.

ويشارك في بطولة المسلسل الى جانب مي عمر، كلٌ من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي. كما يتولى كل من هيثم نبيل وخالد نبيل وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.