شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا رجل والساحر.. أبرز أعمال الراحل سامي السيوي في رحلته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل المخرج سامي السيوي، عن عالمنا منذ قليل، تاركًا أرشيفًا كبيرًا في العمل كمخرج مساعد وككتاب ومؤلف، فهو من مواليد 10 أغسطس عام 1949، وتدرج في العمل الإخراجي حتي وصل كمخرج أول مساعد.

وعمل السيوي في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل أنا وأنت والزمن طويل عام 1989، ومسلسل في بيتنا رجل عام 1995، وعمل مخرج مساعد في مسلسل رحلة في عالم مجنون، ومخرج مساعد في مسلسل "ويبقى الحب دائمًا" و"بماذا تشتري النقود"، و"رحلة المليون"، و رجال في المصيدة، والحقيقة، و ربيع في العاصفة، وأنا وأنت والزمن طويل.

يعد الراحل سامي السيوي، له الكثير من الأعمال في عالم السيناريو والحوار، منها فيلم الساحر 2002، وفيلم أرض أرض، الذي عرض عام 1998، وفيلم ليه يا بنفسج الذي عرض عام 1993.