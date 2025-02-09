شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم ترفع علم سوريا وتسقط أثناء رقص الدبكة بحفلها في أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، أمس السبت في إمستردام، وقدمت لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى تفاعل معها، ورفعت علم سوريا وصفق لها جميع الحضور، وأثناء رقص الدبكة على المسرح وقعت وساعدها أعضاء فرقتها لتقف واستكمال الحفل.



نجوى كرم تسقط على المسرح

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

وأعلنت الفنانة نجوى كرم زواجها مؤخرًا رجل أعمال، وذلك في خبر مفاجئ لجمهورها ومتابيعها، حيث جاء ذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في رومانيا، وظهرت في الحفل مرتدية فستانا أبيض، وكشفت عن أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها، لتنهال التهاني عليها من أصدقائها نجوم الغناء في الوطن العربي.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا ألبوم بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.