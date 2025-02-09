شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز مسابقة النجوم الجديدة بمهرجان الإسماعيلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 26 برئاسة المخرجة هالة جلال، اليوم، جوائز مسابقة "النجوم الجديدة"، وهذه المسابقة تمثل منصة فنية مهمة تسلط الضوء على المواهب الصاعدة فى صناعة الأفلام المصرية، وتمنح الفرصة للمبدعين الناشئين لعرض أعمالهم واكتساب الدعم الذي يحتاجونه.

هذا العام، تمكّنت المسابقة من جذب مشاركات من مختلف أنحاء مصر، حيث عرضت أفلامًا من القاهرة، الإسكندرية، أسوان، المنصورة، وغيرها من المدن، بما يعكس التنوع الجغرافي والفكري. وتنوعت الأعمال المشاركة بشكل لافت، بين أفلام روائية، وأفلام وثائقية شخصية، ورسوم متحركة، وأفلام تجريبية، حيث تناولت موضوعات متعددة مثل الهوية، والذاكرة، والتحديات الاجتماعية، ما أضفى عمقًا فنيًا وفكريًا على العروض.

وتميزت المسابقة بتفاعل قوي بين صانعي الأفلام والجمهور، حيث شهدت جلسات مناقشة حية عقب العروض، تحدث خلالها المبدعون عن التحديات التي واجهوها والإلهام الذي دفعهم لتقديم أعمالهم. هذه الحوارات الغنية أضافت بعدًا إنسانيًا وفنيًا للحدث، مما جعل المسابقة ليست مجرد عرض أفلام، بل منصة حية للتبادل الثقافي والفكري بين صناع السينما والجمهور.

ونجحت المسابقة في تحقيق هذا النجاح بفضل جهود فريق العمل، بقيادة أحمد نبيل، الذي شارك في البرمجة مع حبيبة الفقي. أما لجنة التحكيم فترأستها إنصاف وهيبة، وضمّت في عضويتها كلًا من إسلام كمال وبسام مرتضى.