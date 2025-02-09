نجوم يعوضون غيابهم عن  دراما رمضان بالبرامج وأعمال آخرى

هكذا ستطل هدى حسين على جمهورها في رمضان

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نادين نسيب نجيم وغياب لأسباب عدة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً - عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، فضلوا الابتعاد وعدم التواجد في المارثون الدرامي الرمضاني المنتظر لهذا العام، منهم من قرر أن يعوض غيابه بالمشاركة في البرامج التي تعرض في شهر رمضان نظراً لاعتياد محبيهم وجمهورهم على رؤيتهم في هذا الشهر بعمل درامي، وآخرين قرروا التفرغ لمشارعهم التجارية وأعمالهم الفنية التي سوف تعرض لهم خارج هذا السيزون، كل هذه الأمور سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية .هدى حسين من النجمات اللواتي أصبحن علامة مميزة في كل موسم درامي رمضاني، ولكن خلال الموسم المنتظر لعام 2025 قررت أن تغير من شكل وخريطة تواجدها في هذا الشهر، إذ قررت عدم خوض أي تجربة دارمية، والاتجاه نحو المشاركة في البرامج التي تعرض خلاله، وهذا ما أعلنت عنه ملكة الشاشة أو سيدة المسرح وهى ألقاب منحت لها من قبل جمهورها في الوطن العربي، عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام" إذ نشرت صورة لها برفقة شقيقتها، ومكتوب في أعلاها "مخ مخ يعرض في رمضان"، ودلل على ذلك تعليقها الذي أرفقته بالصورة وجاء كا التالي " انتظرونا قريباً في رمضان".برنامج "مخ مخ" ينتميى لنوعية برامج المسابقات و يتكون من 20 حلقة، تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة والفنانين أحمد العونان وفهد البناي.على جانب آخر تواصل هدى حسن التحضير لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم " الصحبة الحلوة" ، إذ ينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية الأسرية، وويقع في 10 حلقات فقط، والعمل من إخراج محمد دحام الشمري و تأليف مشترك بين الكاتب الروائي عبدالله الحسيني والكاتب عبدالعزيز السبيعي.وتجدر الإشارة بأن الفنانة هدى حسن كان ظهور مميز في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" والذي آثار جدلاً واسعاً بدولة الكويت بسبب ما اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.وتركز قصة المسلسل على أعماق العلاقات الزوجية والعائلية مع التركيز على بعض القضايا، مثل الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.بعد سنوات من تواجدها في هذا السيزون المميز من كل عام، صدمت النجمة اللبنانيةمحبيها وجمهورها بعدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2025 ، جاء ذلك على سؤال أحد المتابعين وقالت إنه للأسف لن تتواجد في رمضان المقبل، وهو الخبر الذي أحزن جمهورها بسبب اشتياقهم لأعمالها الجديدة بعد تألقها الأخير في مسلسل "2024" الذي عرض في موسم رمضان الماضي ، حيث قدمت من خلاله شخصية النقيب" سما" والتي أحبها وتعلق بها متابعي العمل، مثل تعلق نادين بها رغم صعوبة التحضير لها إذ قالت عنها في تغريدة سابقة " سما من اقوى الشخصيات يلي لعبتها".إلا أن " نادين" عوضت هذا الغياب بالترويج لعلامتها التجارية في مجال التجميل، وهذا ما أكدت عليه عبر صفحتها الرسمية على " انستغرم" والتي بدأت من خلالها مشاركة متابعيها منتجات مشروعها الخاص والتي فضلت التفرغ له بدلاً من التواجد الرمضاني.ليس ذلك فحسب بل قررت تعويض هذا الغياب بالتحضير لمسلسلين جديدين سيتم عرضهما بعد موسم رمضان الحالي، وهذا ما كشفت عنه لمى صادق الصباح ابنة المنتج صادق الصباح خلال تصريحات لها لـ برنامج اي تي بالعربي " نادين تعمل حاليا ً على التحضيرلمسلسلين جديدين سيتم عرضهما خارج الموسم الرمضاني، الأعمال القادمة نارية إن شاء الله".

يمكنكم قراءة..... الخريطة الدرامية للأعمال السورية واللبنانية في موسم رمضان 2025

الرغبة في التجديد وراء ابتعاد محمد رمضان

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محمد رمضان من النجوم الذين حفروا اسمائهم في كل مارثون درامي رمضاني ، خاصة بعد أن أصبح اسمع مطلوب جماهيرياً قبل أن يكون مطروحاً لدى صناع الأعمال، وذلك يرجع إلى تعلق الجمهور بتيمة الأعمال التي يقدمها بداية من دوره في مسلسل " الأسطورة" ووصولاً إلى مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023 والذي حقق نجاحاً كبيراً في العديد من البلدان العربية ، إلى أن يقرر الابتعاد عن الموسم الماضي والمنتظر لهذا العام 2025 ، وعلى غرار النجوم الذين تم ذكرهم في السطور السابقة، سيعوض أيضاً "رمضان" غيابه ، بتقديمه لبرنامج يحمل اسم "مدفع رمضان"، وبرر رمضان غيابه في هذا الموسم لرغبته في تقديم الجديد، وذلك وفقاً لما قاله في مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته الرسمية على " انستغرام"،" في مدفع رمضان قبل أذان المغرب علشان الناس تفطر، وفي مدفع رمضان هيبقى بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي علشان الناس تفرح".وتابع" بتقولي بتعمل ده ليه، علشان باختصار شديد الناس عايزة الجديد".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».