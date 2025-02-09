برومو مسلسل بالدم يثير حيرة جمهور ماغي بوغصن: ما علاقة ع أمل 

لحظة أمومة ولكن

ماعلاقة مسلسل ع أمل

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 11:50 صباحاً - خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم النجمة اللبنانيةترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب طرحها للبرومو الأول لمسلسل " بالدم" المنتظر عرضه في شهر رمضان، وذلك عبر صفحتها على " انستغرام" والذي أثار حيرة متابعيها ومحبيها في كافة أنجاء الوطن العربي لكونه طرح العديد من التساؤلات.ظهرت الفنانة ماغي بوغصن في بداية برومو مسلسل "" بمفردها وهى تحمل طفل رضيع وتعيش لحظات من الأمومة، و محاطة بأشجار كثيفة وفي خلفيتها صوت العصافير والطيور والتي تجعلك تشعر بالاسترخاء والراحة، إلى جانب صوت آخر خافت يدندن من أجل إسكات بكاء الطفل الذي تحمله ، ولكن سريعاً تتلاشى هذه الصورة الجميلة، مع فقدان ماغي لهذا الطفل لتقع عقب ذلك وسط دائرة يوجد على أطرافها دماء ، وجاء التعليق الذي أرفقته " ماغي" بهذا البرومو محيراً للغاية لدى متابعيها الذين تساءلوا فيما بينهم ، حول قصة العمل فهل تكشف عن قضايا أسرية مسكوت عنها أم قضايا اجتماعية آخرى شائكة .." ما فيك تلاقي حالك.. إذا ما ضيّعتها".ومن بين التساؤلات أيضاً التي طرحها متابعي ماغي بوغصن، هى هوية الطفل الذي ظهر مع ماغي وهى تحمله في برومو المسلسل، وعلاقته بها هل هو ابنها أو ابنتها وسبب فقدانها له فجأة، هذه النقطة أعادت لهم في الأذهان قصة مسلسل "ع أمل" الذي عرض في رمضان الماضي وقدمت من خلاله ماغي دور" أم" تعرضت لأزمات صعبة تسببت في فقدانها لبناتها، مما دفعها للهروب من واقعها الاجتماعي وسط أحداث مثيرة ومشوقة، كلها أمور سيتم الكشف عنها عنها مع عرض أولى حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان المنتظر والذي بدأ العد التنازلي له.

يمكنكم قراءة ... هكذا ساند النجوم أبناءهم المشاركين في الماراثون الدرامي الرمضاني.. دعم غير محدود

مسلسل بالدم

وحسبما أعلنت عنه الشركة المنتجة للعمل عبر صفحتها على "إنستغرام" بأن المسلسل أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وأن قصته مختلفة تماماً ولا تشبه قصص الأعمال الأخرى.ويجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم ، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلينلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».