جينيفر لوبيز في أبوظبي.. التذاكر نفدت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات “ليالي السعديات”، تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز لإحياء حفل استثنائي في أبوظبي يوم 20 شباط/فبراير.

باتت هذه الفعالية الفنية تجمع نخبة من أشهر نجوم العالم في سلسلة من العروض الموسيقية المبهرة، بحسب ما أعلنت “حياكم في أبوظبي”، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

سيحظى جمهور أبوظبي بفرصة الاستمتاع بعرض مبهر مع جينيفر لوبيز، التي تزور البلاد للمرّة الأولى، حيث من المرتقب أنّ تؤدي مجموعة من أشهر أغانيها، إلى جانب استعراضات راقصة تعكس طابعها الفني الفريد. ومن المتوقّع أنّ تكون حفلة لوبيز الأضخم لهذا الموسم، بحيث أنّه تمّ الإعلان عن نفاد التذاكر قبل 15 يوماً من موعد الحفل.

تأتي حفلة لوبيز ضمن جدول حافل لفعاليات “ليالي السعديات”، الذي يضمّ سلسلة من الحفلات الضخمة لعدد كبير من النجوم العالميين. حيث ستحيي كريستينا أغيليرا أيضاً حفلًا يوم 15 شباط/فبراير، يليها غوين ستيفاني في 21 شباط/فبراير، ثم ليونيل ريتشي في 22 شباط/فبراير.

وتعد “ليالي السعديات”، التي تقام على مسرح خارجي مكشوف، واحدة من أهم الفعاليات الترفيهية في أبوظبي، حيث تقدم باقةً متنوعةً من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، إلى جانب فعاليات عائلية ورياضية مميزة، الأمر الذي يجعلها تجربة متكاملة تلبي الأذواق كافّة.

وسبق أن حققت أمسيات “ليالي السعديات” نجاحاً باهراً في دورتها الأولى عام 2024، حيث استضافت نخبة من أبرز نجوم الموسيقى، بمن فيهم ماريا كاري وكوكوش وجون ليجند وأليشيا كيز وأندريا بوتشيلي.