جورج كلوني وأمل علم الدين.. فالنتاين بلمسة خاصة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بينما يستعد النجم جورج كلوني لظهوره الأول على مسرح برودواي في عرض “Good Night, and Good Luck”، فإن عيد الفالنتاين مع زوجته أمل علم الدين لن يمر من دون احتفال. وفي لقاء مع “أكسيس هوليوود”، أكد كلوني أنه يخطط لعيد حب مميز، وقال مازحاً: “لدي خطط خاصة، لماذا تطرحون مثل هذا السؤال؟ قد تشاهد هذا، فماذا سيحدث حينها؟”.

جورج وأمل، اللذان تزوجا في عام 2014، يواصلان عيش حياة مليئة بالمغامرات العائلية وسط تحضيرات جورج المسرحية. ومع الانتقال إلى نيويورك مع توأمهما ألكسندر وإيلا استعداداً للعرض، إلا أن يوم الفالنتاين يظل له طابع خاص، حيث يسعى كلوني دائماً لإضفاء لمسات رومانسية على هذه المناسبة.

وفي الوقت الذي يتجه فيه إلى المسرح لتحقيق نجاح جديد في مسيرته الفنية، يظل اهتمامه بعائلته وزوجته أمل هو الأولوية الأهم، لتظل العائلة في قلب تحضيراته. وقال: “نحن نقضي وقتاً ممتعاً. زوجتي تتحمّلني وأنا أتمرن طوال اليوم على نصوص المسرحية، لذا أعتقد أنها تحفظها أفضل مني”.

وتابع: “نحن هنا طوال الوقت، وقد بدأت العائلة في التكيف مع الحياة في المدينة”.

هذا العرض المسرحي هو اقتباس من فيلم يحمل الاسم نفسه صدر عام 2005، أخرجه جورج بنفسه، ولعب فيه ديفيد ستراثيرن دور الصحافي الشهير. وسيستمر عرضه حتى بداية حزيران/يونيو المقبل، ليكون أول تجربة مسرحية لكلوني، الذي اشتهر بأعماله السينمائية والإخراجية على مدار مسيرته الطويلة.