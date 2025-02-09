شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب ضابط مباحث الأموال العامة فى مسلسل الشرنقة مع أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان على الطيب في بطولة مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج اروما استديوز وwatch it الاصلية، حيث يقدم الطيب شخصية عمر عياد ضابط مباحث الأموال العامة، ويحقق في قضية كبيرة داخل أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في اطار اثارة وتشويق، ويصور الطيب شخصيته بكثافه كبيرة، خاصة أن العمل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

كما يشارك على الطيب في بطولة مسلسل حسبة عمرى مع النجمة روجينا، ويعرض في 15 حلقة، من إخراج مى ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويشارك في بطولة العمل كلا من عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، وعدد كبيرمن الفنانين.