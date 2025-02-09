شكرا لقرائتكم خبر عن عادل أدهم يروى سبب عدم حبه للمسرح في حوار نادر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى رحيل الشرير الظريف وهو الفنان الراحل عادل أدهم الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما المصرية بفضل الأدوار التي لعبها عبر مسيرته الفنية حيث اشتهر بلعب كل الألوان في عالم التمثيل إلا أن أدوار الشر تحديدًا كان لها طابع خاص معه بسبب إفيهاته التي طالما أعجب بها المشاهدون ما جعلها تظل محفورة في الأذهان إلى الآن.

عادل أدهم الذى رحل عن عالمنا قبل حوالي ربع قرن وتحديدًا منذ 24 سنة في عام 1996 نتعرض في ذكرى ميلاده إلى قصته مع المسرح وسبب كرهه له، حيث سبق وتطرق إلى هذا الأمر أثناء حواره مع الإعلامي مفيد فوزي بأحد الحوارات مثلما يظهر في الفيديو التالي الذي كشف فيه جوانب جديدة عن حياته.

عادل أدهم أكد خلال الحوار ردًا علي سؤال مفيد فوزي حول إمكانية عمله في المسرح وتحديدًا مع مفيد فوزي بجملة قاطعة قال فيها: "خدت علقة واحدة زمان مع المسرح ومش هكررها تاني"، وأرجع ذلك إلى أنه يمل من التكرار وبالتالي لا يحب أن يكرر ما يقوم به يوميًا ثم أكد أن هذا الأمر يرجع لطبيعته الخاصة التي تعشق التغيير وبالتالي يحب في عالم السينما أنه يتغير خلاله ويكشف فيه جوانب جديدة مع كل دور عكس المسرح الذي يستلزم منه القيام بنفس الدور يوميًا.

ثم أكد عادل أدهم بنفس الحوار على أنه لا يضع صور له في منزله بسبب طبيعته، فلا يحب أن يري نفسه في صورة واحدة، وإنما يفضل في كل فترة أن يغير مظهره بحلاقة الشنب أو تغيير قصة الشعر وما إلي ذلك من أمور حتي لا يبقي محصورًا في شكل واحد.