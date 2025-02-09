بريتني سبنسر تتحدث عن تقديمها أغنية مع بيونسيه

برينتي سبنسر تكشف كواليس تعاونها مع بيونسيه

تفاصيل تقديم أغنية BLACKBIIRD

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 10:20 صباحاً - أكدت المغنية الأمريكيةبأنها تعلمت الكثير من عملها مع النجمةوتعرفت بشكل أكبر على عالمها الفني وكيف تسير الأمور فيه.وكانت قد غنت نجمة أغاني الريفمع النجمة العالمية بيونسيه بإحتفال الكريسماس ببرنامج Beyoncé Bowl المُذاع على منصة "Netflix"، مُعبرة عن ذلك بأنها لحظة حاسمة كانت تنتظرها بشكل حقيقي حيث أنها ترى أن بيونسيه نجمتها المُفضلة.وخلال حديثها لـ"People" روتكواليس غناءها مع بيونسيه مؤكدة بأنها كانت تُحدث نفسها بأن عليها أن لا تُفسد الأمر وهي تغني "BLACKBIIRD" بجوار بيونسيه، حيث أعادا تقديم الأغنية والتي تعد من كلاسكيات البيتلز وتم تقديمها عام 1968، مؤكدة بأن بيونسيه لم تتركها حتى قدما الأغنية بشكل جيد.وقد أكدت بريتني سبنسر خلال حديثها بأنها قد تعلمت الكثير من خلال العمل مع بيونسيه ومع فريقها، مما جعلها تُلقي نظرة داخلية على عالمها الموسيقي.وكانت النجمة العالمية بيونسيه قد تعاونت مع أربع فنانات لتقديم أغنية "BLACKBIIRD" ضمن مشروعها الموسيقي "Cowboy Carter" والذي كان قد فاز بجائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز غرامي 2025 والذي أقيم يوم الأحد الماضي.وكان قد تم تقديم أغنية "BLACKBIIRD" ببث مباشر على الهواء للمرة الأولى في 25 ديسمبر الماضي خلال عرض بيونسيه في استراحة الشوط الأول بملعب "NRG" في هيوستن.يُذكر أن النجمة العالمية بيونسيه كانت قد حصدت جائزة أخرى بجانب جائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز غرامي 2025، وهي جائزة أفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية عن أغنية "II MOST WANTED" والتي تقاسمتها مع النجمة مايلي سايرس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»