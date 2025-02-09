محمد سامي يُسابق الزمن للانتهاء من تصوير "سيد الناس" قبل شهر رمضان

محمد سامي يستكمل التصوير بديكور "الحارة الشعبية"

كواليس تصوير مسلسل سيد الناس - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

كواليس تصوير مسلسل سيد الناس - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

عمرو سعد يروج لمسلسل "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 10:20 صباحاً - إنتهى المخرج محمد سامى حتى الآن من تصوير ما يقرب من 80% من مشاهد مسلسل "سيد الناس" والذي من المنتظر أن يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.وخلال الفترة الحالية يقوم المخرج محمد سامي بإستكمال تصوير باقي مشاهد مسلسل "سيد الناس" داخل ديكور "الحارة" بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يعد الديكور الرئيسي بالمسلسل.ويُشارك في تصوير المشاهد خلال الفترة الحالية العديد من نجوم وأبطال المسلسل ومن أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر وباقي أبطال المسلسل.ويسعى المُخرج محمد سامي للإنتهاء من تصوير الأحداث الكاملة لمسلسل "سيد الناس" قبل دخول شهر رمضان المُعظم.وكان الفنان عمرو سعد قد روج لمسلسل الجديد "سيد الناس" من خلال طرح البوستر الرسمي للمسلسل والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025 وذلك عبر حسابه الخاص بـ "إنستغرام".وكان قد علق الفنان عمرو سعد على بوستر مسلسله الجديد "سيد الناس" قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم موعدنا مع سيد الناس في رمضان علي مجموعة قنوات Mbc وده بعد مجهود وتعب عامين علشان نكون بمسؤلية الاحترام المتبادل واتمني المسلسل يبسطكم ويسعدكم ويمتعكم.. كل سنة وانتم طيبين".وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، وتدور أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، ويأتي من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»