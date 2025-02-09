خاص وبالفيديو - أسما لمنور تبدي رأيها بما فعله محمد عبده ووائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - إنها الفنانة المغربية أسما لمنور التي بدأت مسيرتها عام 1995، حين شاركت في مهرجان "أنغام"، وحصلت على جائزة أفضل أداء.

وبعد انطلاقها في مسيرتها الغنائية، بات في رصيدها عدد هائل من الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات، من بينها شارات لمسلسلات قدمتها، واشتهرت بلقب ملكة الأندلس.

لمنور أطلت مؤخراً في مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة، من قلب العاصمة السعودية الرياض، وكان لسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر لقاء معها.

وكانت قد قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، هذا الحدث الفني الرائع في ليلة إستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع.