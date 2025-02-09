شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير للموسم الأول.. نجم مسلسل Shogun يلمح إلى إنتاج موسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمح النجم العالمي هيرويوكي سانادا، إلى بدء التجهيزات لموسم ثان من المسلسل الشهير Shogun الذي حقق شعبية كبيرة وضخمة تزامناً مع عرضه، وهو المسلسل الأكثر تحقيقاً للجوائز هذا العام.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي هيرويوكي سانادا، بطل مسلسل Shogun، قال في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد: "سيفاجأ الناس بمجرد مشاهدة الحلقة الأولى".

وفي سياق آخر، فاز مسلسل Hacks بجائزة الجولدن جلوب أفضل مسلسل كوميدي، فيما فاز Shōgun بجائزة أفضل مسلسل دراما وفازت آنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في مسلسل Shōgun.

كما تمكن مسلسل Shogun من كسر رقم قياسى في الفوز بأكبر عدد من جوائز الإيمى في دورته الـ76 لعام 2024 في ليلة واحدة، حيث فاز بـ18 جائزة من أصل 25 ترشيحا.