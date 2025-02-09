شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين كلاين تنضم لـ جوني ديب في فيلمه الجديد Day Drinker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة مادلين كلاين لطاقم عمل فيلم Day Drinker بطولة النجم العالمي جوني ديب، وهي أحدث نجمة تنضم إلى ديب وبينيلوبي كروز في الفيلم الذي سيخرجه مارك ويب ومن إنتاج Lionsgate.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن كلاين انضمت لجوني ديب منذ أيام قليلة، وسيتولي عملية إنتاج الفيلم باسيل إيفانيك وإيريكا لي اللذان سبقا وعمل على فيلم Thunder Road، واللذان ينتجان سلسلة أفلام John Wick لصالح Lionsgat، وسيكون من كتابة وزاك دين.

وعلى سياق آخر، خسر الناس آلاف الدولارات بسبب عمليات الاحتيال التي قام بها منتحلو شخصية النجم العالمى جوني ديب، وفقًا لتقرير جديد على موقع "nme".

فقد قدم موقع Gizmodo للتكنولوجيا طلبًا للحصول على معلومات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن جميع الشكاوى الواردة بشأن المحتالين الذين انتحلوا شخصية ديب على مدار العام الماضي ووجد أنه تم تلقي 197 شكوى في المجموع.

البًا ما كان يتم استهداف ضحايا هذه الاحتيالات أولاً على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook، قبل أن ينقل المحتالون المحادثة إلى تطبيقات المراسلة بما في ذلك WhatsApp وTelegram وZangi.

وتم تبادل الأموال من خلال تطبيقات مثل Coinbase وBitcoin وZelle وPayPal وبطاقات الهدايا.