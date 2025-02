شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض موسم.. إلغاء مسلسل The Pradeeps Of Pittsburgh على منصة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة أمازون الرقمية إلغاء تجديد مسلسل The Pradeeps Of Pittsburgh، بعد عرض موسم واحد فقط، وهو ما شكل صدمة للقائمين على المسلسل الذي عرض منذ ثلاثة أشهر عبر المنصة من خلال ثماني حلقات من الكوميديا، وهو من بطولة نافين أندروز، وسندهو في، وميجان هيلتي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإنه ليس من المستغرب تمامًا أن مسلسل The Pradeeps of Pittsburgh، الذي تم مقارنته بمسلسل Fresh Off the Boat على ABC، لم يثير ضجة كبيرة بين المشاهدين على الرغم من المراجعات الإيجابية إلى حد كبير (75٪ على Rotten Tomatoes)، وكان من المتوقع الغاء منذ عرض اولي حلقاته.

وعلى سياق آخر، مازالت تواجه سلسلة أفلام جيمس بوند أزمة جديدة، قد تؤدى إلى توقفها بسبب خلافات بين شركة أمازون ومنتجة السلسلة باربرا بروكلي، وذلك بالتزامن مع الكثير من الشائعات حول من النجم الذى سيقدم شخصية العميل 007 فى باقى أفلام السلسلة.

فى عام 2021، استحوذت أمازون على شركة Metro-Goldwyn-Mayer، الاستوديو الذي أنتج جميع إصدارات أفلام بوند منذ عام 1981.

في تقرير جديد لـ موقع Wall Street Journal، زعم أن أمازون لديها حاليًا "علاقة متدهورة" مع بروكلي مما جعل أفلام بوند الجديدة المنتظرة فى أزمة.

بروكلي، 64 عامًا، وشقيقها غير الشقيق ويلسون، 82 عامًا، هما أبناء ألبرت ر. "كوبي" بروكلي، الذي أشرف مع هاري سالتزمان على أفلام بوند منذ بدايتها مع فيلم Dr. No الذى طرح عام 1962.

وعلى الرغم من أن الأفلام حققت تقريبا 7.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فإن القرارات الرئيسية بشأن مستقبل بوند على الشاشة تقع على عاتق الأسرة المنتجة.