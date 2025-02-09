ميرنا وليد - بيروت - تقضي الممثلة المصرية ياسمين صبري وقتاً رائعاً في سويسرا وتستمتع بإحدى هواياتها التزلج. الأمير هاري ينتقم للأميرة ديانا وهذا ما كشفه شقيقها

إليك مجموعة من إطلالات ياسمين صبري على الثلج، وتألقِ على طريقتها.

وكانت قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار عن مشروع قد يجمع الممثل التركي باريش أردوتش والممثلة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد الكيمياء الواضعة التي ظهرت بينهما في الفيديوهات التي انتشرت لهما خلال جلوسهما جنباً إلى جنب، في حفل صناع الترفيه Joy Awards، وتبادلهما الحديث.

هذه الأخبار ليست مؤكدة من أي مصدر أكان عربياً أو تركياً، ويبدو أنها تدخل في نطاق تمنيات المحبين، مع العلم أن الفكرة لافتة، بعد أن أصبح هناك تبادل أعمال تركية وأعمال عربية، خصوصاً مع النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "المدينة البعيدة"، وهو النسخة التركية من مسلسل "الهيبة".

كانت هذه تفاصيل خبر تألقي على طريقة ياسمين صبري بإطلالاتك على الثلج في فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.