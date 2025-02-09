شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تتعاون مع عمرو قطب فى أغنية سد يا ماما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أمينة مع الشاعر الغنائى عمرو قطب، في أغنية جديدة تحمل اسم "سد يا ماما"، من ألحان حسين زكريا، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الفطر المبارك.

ويقول عمرو قطب شاعر الأغنية أمينة لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع المطربة أمينة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال أمينة الغنائية التى قدمتها من قبل.

آخر أعمال المطربة أمينة كانت أغنية "كاريزما"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، ويشاركها الغناء إسلام شندي، من كلمات وألحان إسلام شندي، والكليب من إخراج هيثم عنتر، وأغنية أخرى بعنوان "كل سنة وأنت خاين" والتي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.

وتقول كلمات الأغنية: "كل سنة وأنت خاين عقبال مليون سنة.. كلك عيوب وبتجيب العيب عليا.. فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية.. قبلك اهو اتفضل ومتكسفشى ايديا.. نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام.. ومن غبائى أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام.. مقلتش ليه ان انت ناوى انك تصوم تالت أيام.. مع السلامة باى باى وشد الباب وراك قبل ما تمشى .. اعرف طول ما انا بقفل بابى مباواربشى".