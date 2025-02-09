شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على مخرجا للوحدة الثانية لمسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام وإياد وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند صناع مسلسل ظلم المصطبة بطولة النجوم ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج الوحدة الثانية للمخرج محمد على، حيث يكثف صناع العمل التصوير من أجل اللحاق بعرضه في دراما رمضان، كما أن المخرج هانى خليفة يصور بكثافة كبيرة المشاهد الأساسية للعمل.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً قرية إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.