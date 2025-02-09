شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق بوجهين فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد على رزق في دراما رمضان 2025 في عملين، حيث يعد كل عمل مختلفا عن الآخر، حيث يشارك في بطولة مسلسل ظلم المصطبة مع النجوم ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب، والذى يعد من الأعمال المميزة في موسم دراما من إخراج هانى خليفة، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً قرية ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

كما يشارك محمد على رزق في مسلسل المداح مع النجم حماده هلال.

يشار إلى أن آخر اعمال محمد على رزق مسلسل صيد العقارب، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل كل من: أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، وغيرهم "صيد العقارب" تأليف باهر دويدار.