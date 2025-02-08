أفلام سينمائية جمعت شادية بـ كمال الشناوي وإسماعيل ياسين

النجاح في تكوين ثُنائي سينمائي مع كبار النجوم

ثُلاثي سينمائي عشقه الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 07:19 مساءً - تُعد الفنانةواحدةً من أبرز نجماتوالتي جسدت بطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.وخلال مسيرتها السينمائية والتي قاربت الأربعين عاماً نجحت شادية في تكوين ثُنائيات سينمائية مع كبار النجوم ومن أبرزهم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، صلاح ذو الفقار، عماد حمدي وأيضاً الفنان كمال الشناوي والذي جسدت معه بطولة ما يتجاوز العشرون فيلماً سينمائياً.كما تعاونت أيضاً مع الفنان إسماعيل ياسين ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، فيما تعاونت مع الفنانة ماجدة بأربعة أفلام والفنان فريد شوقي في 10 أفلام سينمائية بدءاً من عام 1949 بفيلم "ليلة العيد" وعلى مدار خمسة عشرة عاماً، حيث كان آخر فيلم سينمائي جسدا بطولته سوياً هو فيلم "ألف ليلة وليلة" عام 1946 للمخرج حسن الإمام.واحتفالاً بذكرى ميلادها والذي يوافق اليوم 8 فبراير، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1931، نستعرض لكم 7 أفلام سينمائية جسدت بطولتها أمام الفنان كمال الشناوي والفنان إسماعيل ياسين.وعلى الرغم من نجاح الفنانةفي العديد من الأفلام السينمائية أمام كل من الفنان كمال الشناوي أو الفنان إسماعيل ياسين، إلا أن هُناك 7 أفلام سينمائية جسد بطولتها الثلاثة فنانين وأحبها الجمهور وأصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.وجاء أول فيلم سينمائي جمع الثُلاثي هو فيلم "في الهوا سوا" والذي تم عرضه عام 1951، وفي العام التالي 1952 جسدا بطولة فيلم "بشرة خير" والذي شارك ببطولته كبار القامات الفنية مثل إستيفان روستي، عبد السلام النابلسي، ثريا حلمي.وعلى مدار ثلاث سنوات اجتمع كل من الفنانة شادية والفنان كمال الشناوي والفنان إسماعيل ياسين في أفلام "الهوا ملوش دوا – 1952، قليل البخت – 1952، بين قلبين – 1953، مغامرات إسماعيل ياسين – 1954، إلحقوني بالمأذون – 1954".يمكنكم قراءة.. أشهر ثنائي سينمائي.. 6 أفلام جمعت صلاح ذو الفقار وشاديةوقد امتلكت الفنانةرصيداً سينمائياً تجاوز المائة فيلم سينمائي طوال مشوارها الفني، وقد رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز الـ86 عاماً إلا أنها لم ترحل من قلوب وعقول مُحبيها وجمهورها بكافة أنحاء الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».