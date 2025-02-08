لأول مرة: محسن محيي الدين يُقدم مسرحية في موسم الرياض.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 07:19 مساءً - يتواجد الفنان محسن محيي الدين، في فعاليات موسم الرياض بـ المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث يُشارك بمسرحية جديدة تحمل اسم "المحاكمة"، ومن المُقرر تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، وذلك اعتباراً من يوم 10 إلى 14 فبراير الجاري، على خشبة مسرح العلي.

مسرحية "المحاكمة"

"المحاكمة" المُقرر عرضها ضمن فاعليات موسم الرياض، هي واحدة من أشهر المسرحيات الدرامية لأجاثا كريستي، حيث تتلاعب الحقيقة بالوهم داخل قاعة محكمة مشحونة بالتوتر؛ إذ تُحاصر الشكوك شاباً متهماً بجريمة قتل، بينما يواجه محاميه سباقاً ضد الزمن لكشف الخداع والغدر، بين الأدلة المتقلبة والشهادات الصادمة، فتنقلب الموازين في لحظة غير متوقعة.

ويُشارك في بطولة المسرحية، بجانب محسن محيي الدين، عددٌ من الفنانين، أبرزهم محمد مهران، ومنة حمدي، وإسماعيل شرف، وعماد رشاد وآخرون.

أبرز شروط حضور العرض

وشددت الشركة المنظمة لمسرحية "المحاكمة" على ضرورة التزام الحضور بقواعد الذوق العام، بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية، كما أنّ الجهة المنظمة لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يُعتبر مخالفاً، كما أشارت إلى حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية، على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وكذلك المقاطع الصوتية المسجلة، التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت.

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مسيرة فنية مميزة

ويُعَد الفنان محسن محيي الدين واحداً من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً من خلال مُشاركته بالعديد من الأعمال الفنية، ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، حيث جاءت بداياته الفنية مع كبار الفنانين والمُخرجين؛ مما جعله صاحب بصمة خاصة بتاريخ الفن المصري والعربي.

ورغم تعاوُنه خلال مسيرته الفنية مع كبار المُخرجين السينمائيين، إلا أن نجاحه الأكبر والأبرز في مشواره السينمائي، كان مع المُخرج العالمي يوسف شاهين؛ حيث تعاونا في 4 أفلام سينمائية جسّد بطولتها الفنان محسن محيي الدين.

وجاء التعاون الأول بين المُخرج يوسف شاهين والفنان محسن محيي الدين في عام 1979، من خلال فيلم "إسكندرية ليه"، والذي تناول السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين؛ ليُكررا التعاون السينمائي عقب ذلك بالعديد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: "حدوتة مصرية- 1982، الوداع يا بونابرت- 1985، اليوم السادس- 1986".

وخلال مسيرة فنية تجاوزت نصف القرن، نجح الفنان محسن محيي الدين في أن تكون له مكانة خاصة لدى الجمهور العربي، من خلال تقديمه عدداً كبيراً من الأعمال الفنية.



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