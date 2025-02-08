أيتن عامر تتراجع عن ردة فعلها بعد تعرضها للسرقة.. فما القصة؟

أيتن عامر تتعرض للسرقة

أيتن عامر تشارك في الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسلين

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 07:19 مساءً - في حالة سرقة غريبة من نوعها، وثقت النجمةواقعة سرقة كلبها من أمام منزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكن الأغرب في الأمر أنها حذفت المنشور بعد حوالي ساعة من نشره.شاركت أيتن عامر من خلال حسابها على "فيسبوك" صوراً من كاميرات المراقبة لشخص قالت إنه يعمل مندوباً لإحدى الشركات، اتهمته بسرقة كلبها من أمام منزلها، ولكنها بعد مرور حوالي ساعة على نشرها الصور، قامت بحذف المنشور خاصة أنها ذكرت اسم الشركة المعنية.الأمر الذي اعتبره البعض مؤشراً بأنها استطاعت استعادة كلبها، إلا أنها لم توضح حقيقة الأمر حتى الآن.يمكنكم متابعة.. أيتن عامر تثير الجدل برسالة مجهولة.. مش مسامحةتشارك النجمةفي الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بعملين؛ الأول المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب، كل من: مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، ومن الإمارات محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة، والعمل تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.وتدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجواله ليلاً مع سائقة سيارة أجرة، التي تأخذه إلى منزلها بدلاً من المستشفى خوفاً من المسؤولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيلوأيضاً تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "الحلانجي"، ويُشاركهما مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد لطفي، وميمي جمال، وطارق صبري، ومحمود قابيل، وسامح الصريطي، وأحمد وفيق، وإبراهيم السمان، ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»