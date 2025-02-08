رمضان 2025... نجوم بأكثر من وجه في المسلسلات

سوسن بدر في "الباء تحتها نقطة" و"أثينا" و"الكابتن"

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وفاء عامر في "الأميرة ضل حيطة" و"جودر 2" و"عابر سبيل"

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عمرو عبد الجليل في "الغاوي" و"حسبة عمري"

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انتصار في "إش إش" و"قهوة المحطة" و"80 باكو" و"أشغال شقة جداً"

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جوري بكر في "المداح 5" و"سيد الناس" و"شباب امرأة"

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محمد رضوان في "الكابتن" و"حسبة عمري"

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أيتن عامر في "وش سعد" و"الحلانجي"

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محمود البزاوي في "فهد البطل" و"حسبة عمري" و"جودر 2"

ياسمين رئيس حاضرة في "منتهي الصلاحية" و"جودر 2"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 07:19 مساءً - يتألق عدد كبير من النجوم في كل ماراثون رمضاني من كل عام ليقدموا للمشاهد في جميع أنحاء الوطن العربي، وجبة درامية دسمة تتميز بوجود كل الأنماط والأنواع التي تناسب كل الأذواق من كوميدي، ترجيدي، فانتازيا، قضايا مجتمعية، ورومانسي.ويبرع عدد من النجوم في تقديم عدد من الشخصيات داخل الموسم الواحد، عن طريق مشاركتهم في أكثر من عمل، والتنقل بين الشخصيات المختلفة داخل الأعمال بكل سهولة وتمكن، وسوف نستعرض في هذا الموضوع نجوماً بأكثر من وجه في مسلسلات رمضان 2025.بظهورٍ لافت ومميز، تتواجد النجمة سوسن بدر بأكثر من وجه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، أولها في المسلسل الإماراتي الذي يحمل عنوان "الباء تحتها نقطة"، والحبكة الدرامية للمسلسل تعتمد في ظاهرها على الجانب الكوميدي، ولكن في باطنها تحمل قضية ورسالة مهمة حول قضية محو الأمية في الإمارات، وذلك إبان أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.كما تشارك في مسلسل "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشاركه البطولة آية سماحة، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي ومحمد رضوان.وأيضاً تشارك في مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.كما تشارك النجمة وفاء عامر في ثلاثة مسلسلات، الأول هو "الأميرة – ضل حيطة" من 15 حلقة مع ياسمين صبري، والثاني "جودر 2" مع ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وكذلك تظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي.وتتواجد وسط حبكة ولون درامي مختلف في المسلسل البحريني "عابر سبيل" الذي سوف يجمعها بكوكبة من نجوم الخليج على رأسهم النجم السعودي القدير عبد المحسن النمر، الفنان عبد الله بوشهري، سعود بوشهري، الفنانة ليلى عبد الله وآخرون، والعمل من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي.وكشفتعن ملامح الشخصية التي سوف تتقمصها خلال مسلسل "عابر سبيل" من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت من خلاله في كواليس المسلسل برفقة أحد النجوم الشباب المشاركين معها في العمل وهو الفنان حسن عبدال، حيث أوضحت أنها تُجسد دور والدته وهي شخصية قوية ومسيطرة، وأعربت "وفاء" في الفيديو عن محبتها له، حيث قامت بتقبيل رأسه.اطلعوا على أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهنويشارك الفنان، بمسلسلين في رمضان 2025، الأول مسلسل "الغاوي"، وتدور أحداثه حول "شمس نصر العدوي – أحمد مكي"، والذي يُمارس أعمال البلطجة والعنف في المنطقة التي يعيش فيها داخل حي الجمالية بالقاهرة، إلى أن يقع حادث مفاجئ له يُغير حياته رأساً على عقب.وخلال الأحداث، يفقد "شمس" زوجته بشكلٍ مفاجئ، ليُحدث هذا الأمر تغييرات كبيرة في التركيبة النفسية له، إلى أن يُقرر التوبة والابتعاد عن طريق البلطجة، ويسلك طريقاً جديداً، ويتعهد بتربية ابنه الوحيد بطريقة جيدة وشريفة، إلا أنّ ذلك التغيير لن يكون سهلاً، ولن يكون الطريق مُمهداً له، إذ سيواجه عدداً من التحديات والصعوبات أثناء سعيه لتحقيق حلمه.مسلسل "الغاوي" ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوّن من 15 حلقة فقط، ويُشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كلّ من: عائشة بن أحمد، أحمد بدير وأحمد كمال وآخرين، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.كما يشارك في مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، عمر رزيق، نادين، وعدد من الفنانين، العمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.تتواجد النجمة انتصار في الماراثون الرمضاني 2025؛ خلال 4 مسلسلات دفعةً واحدةً، وتجسد فيها شخصيات مختلفة، وهي كالتالي: "إش إش" بطولة مي عمر، وتلعب إنتصار خلال أحداثه شخصية خالة مي عمر وهي التي علّمتها الرقص.مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.العمل الثاني الذي تشارك فيههو مسلسل "قهوة المحطة"، وتجسد فيه شخصية سيدة صعيدية ومتزوجة من بيومي فؤاد وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات ويسعيان للتغلب عليها، فيما يشارك في بطولة "قهوة المحطة" أحمد عز، بيومي فؤاد، هالة صدقي، أحمد خالد صالح، يوسف عثمان، فاتن سعيد وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.ثالث مسلسلاتفي موسم دراما رمضان 2025 هذا العام هو "80 باكو" بطولة هدى المفتي، وتجسد به شخصية سيدة تمتلك صالون تجميل على الطراز القديم، ويلعب بطولة مسلسل "80 باكو" بجانب الفنانة هدى المفتي كلٌّ من: رحمة أحمد، إنتصار، دنيا سامي، محمد لطفي، أنعام سالوسة، وتأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.فيما تتواجد انتصار في عمل رابع وهو "أشغال شقة جداً" مع هشام ماجد وأسماء جلال والذي تشارك كضيفة شرف خلال 4 حلقات، حيث تستكمل شخصية أم صابرين التي ظهرت بها خلال حلقتين في الجزء الأول من العمل الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.مسلسل "أشغال شقة جداً" يأتي من بطولة كل من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد محمود، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.شاهدوا أيضاً.. اكتشفي أبرز طرق تنسيق الجينز بأسلوب مي عمرتشارك الفنانةفي موسم دراما رمضان 2025 خلال 3 مسلسلات دفعة واحدة، البداية مع مسلسل "المداح 5" الذي بدأتتصوير مشاهدها به، بعدما التحقت بأسرة العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025؛ لتقديم شخصية جديدة لم تظهر في الأجزاء الأربعة السابقة؛ حيث تلعب دَور شيطانة تدخل في صراعات مع حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس، الذي يشهد ظهور أكثر من شخصية جديدة بأدوار الشياطين إلى جانب جوري بكر، وهم: خالد الصاوي، غادة عادل ودارين حداد.وتشاركبظهورٍ خاص في حلقات مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 أيضاً؛ حيث تجسّد خلال أحداث العمل شخصية الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي، الذي يلعب دَور والد عمرو سعد؛ حيث تظهر الشخصية في الأحداث بشكلٍ مفاجئ لعائلة عمرو سعد، وتكشف لهم أنها زوجة والدهم الذي أخفاها عنهم.مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوّق.وتعاقدتمؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل "شباب امرأة" المأخوذ عن الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع شكري سرحان وشادية عام 1956.ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية؛ حيث تقدّم بطولة المسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه أحمد حسن، ويُعرض في 15 حلقة خلال رمضان 2025.مسلسل "شباب امرأة" تُعيد فيه غادة عبدالرازق تجسيد دَور شفاعات، الذي قدّمته تحية كاريوكا في الفيلم، فيما يجسّد يوسف عمر شخصية إمام، التي لعبها شكري سرحان، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوى، التي قدّمتها الفنانة شادية، فيما تجسّد جوري بكر شخصية جديدة على القصة، ألا وهي مساعدة غادة عبدالرازق، كما يشارك في البطولة أيضاً: عبير صبري، أحمد فتحي، محمد محمود وآخرون.ويشارك الفنانفي مسلسلين الأول "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشاركه البطولة آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي.كما يشارك في مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، على الطيب، عمر رزيق، نادين، وعدد من الفنانين، العمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.تابعوا أيضاً آخرهن إيمان العاصي... فنانات ظهرن بالحجاب في أعمالهن الدراميةأما أيتن عامر فتقدم بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب، كل من: مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، ومن الإمارات محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة، والعمل تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.وتدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجواله ليلاً مع سائقة سيارة أجرة، التي تأخذه إلى منزلها بدلاً من المستشفى خوفاً من المسؤولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.وأيضاً تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "الحلانجي"، ويُشاركهما مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد لطفي، وميمي جمال، وطارق صبري، ومحمود قابيل، وسامح الصريطي، وأحمد وفيق، وإبراهيم السمان، ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.يمكنكم متابعة محاسب وعامل ومحامي... أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025أما الفنان محمود البزاوي، فيشارك بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، يارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.كما يشارك في مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، وأيتن عامر، هنادي مهنا، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.ويشارك في مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، على الطيب، عمر رزيق، نادين، وعدد من الفنانين، العمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.كما تشارك ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسلين الأول "منتهي الصلاحية"، ويشاركها البطولة محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "جودر" والذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال، وهو من "حواديت ألف ليلة وليلة"، ومن بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.تعرفوا إلى ياسمين رئيس في يوم ميلادها... صيحات جمالية متميزة تلهم المرأة العصريةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».