شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة حنان راضي: برنامج "أفلام العالم" احتفاء بالسينما وقصص الإنسان من كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

تدير المخرجة حنان راضي برنامج "أفلام العالم" بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال، وهو برنامج زاخر بالأفلام المتنوعة من مختلف دول العالم، فالبرنامج يضم أفلامًا تتنوع ما بين تسجيلي، روائي قصير، رسوم متحركة وأفلام تجريبية من جنسيات متعددة من مختلف أنحاء العالم، أفلام حاز الكثير منها على جوائز من مهرجانات سينمائية مرموقة وتتنوع فيها الموضوعات والرؤى بتنوع التجربة الإنسانية.

وقالت المخرجة حنان راضي في كلمتها عن هذا البرنامج السينما نافذة كبيرة على الحياة، وإن كان الترفيه واحدًا من أهم أدوارها إلا أن أثرها في تدعيم الروابط الإنسانية وخلق التعاطف بين البشر لا يقل أهمية، وأضافت: السينما هي مصدر إلهام للجميع، فقد تجعلنا الأفلام نتأمل ذواتنا والعالم من حولنا فقط إذا أطلقنا عقولنا وأرواحنا معها، ولذلك فهذا البرنامج هو احتفاء بالسينما وبأصوات و قصص الإنسان من كل مكان.

جدير بالذكر أن المخرجة حنان راضي، هي صانعة أفلام تسجيلية مهتمة بتقديم قصص ذات بعد إنساني ومهتمة بالتوثيق للشخصية المصرية والفلكلور المصري بشكل عام، وأخرجت عدة أفلام ضمن إنتاجات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وفازت أفلامها بعدة جوائز منها، بريجينيس بألمانيا، وإنتر ريف بإيطاليا، وجائزة المهرجان القومي للسينما المصرية لدورتين على التوالي، والمركز الكاثوليكي للسينما، وجائزة أحسن فيلم وجائزة الجمهور من المهرجان المصري الأمريكي بنيويورك، وجوائز من اليونيسيف، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون وغيرها، كما شاركت أفلامها في عدة مهرجانات منها القائمة الطويلة لمهرجان جوانجزو بالصين، ومهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية، ومهرجان الإسكندرية السينمائي، ومهرجان كورتو جلوبو بإيطاليا، ومهرجان ستوكهولم سيتي بالسويد، وهوليوود للفيلم العربي، وغيرها من المهرجانات في هولندا، البرازيل، الهند، الجزائر وتونس والمغرب، كما أدارت أكثر من ورشة عمل لصناعة الأفلام التسجيلية وحاضرت في عدة جامعات كما شاركت في عدد من لجان التحكيم في عدة مهرجانات أبرزها لجنة تحكيم الجائزة الخاصة في مهرجان Prix Italia في دورته الـ73، وشاركت في التدريس لطلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة وفي تحكيم مشروعات التخرج في عدد من كليات الإعلام في مصر، كما شاركت كعضوة في لجنة قراءة النصوص بالمركز القومي للسينما. يعرض عدد من أفلامها في محطات تلفزيونية أوروبية.