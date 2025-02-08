شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين في أول أيام عروضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" للفنان سامح حسين نجاحًا في أول أيام عرضها بدبي، حيث رفعت ‏لافتة "كامل العدد" منذ الليلة الأولى. ‏

وتستمر المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" ‏في العرض لمدة ثلاثة أيام فى دبى‏، وسط ‏إقبال جماهيري بأداء فريق العمل.‏



سامح حسين



مسرحية وحيد فى المنزل



الفنان سامح حسين فى مسرحية وحيد فى المنزل



الفنان سامح حسين



جمهور مسرحية وحيد فى المنزل

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، متناولةً قضية التفكك الأسري في المجتمع بأسلوب يجمع بين التراجيديا ‏والكوميديا، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.‏

يضم العرض نخبة من النجوم، على رأسهم سامح حسين، إيمان غنيم، عبد المنعم رياض، محمد يوركا، محمد مصطفى تيكا، باسم ‏سليمان، سهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن.‏

حملت مسرحية "وحيد في المنزل" ‏تصميمات الديكور والأزياء توقيع أحمد شربي، فيما جاءت الموسيقى والألحان من إبداع زياد ‏هجرس، والأشعار المميزة للشاعر طارق علي، مع توزيع موسيقي مصطفى حافظ، كما تولى أحمد نور تصميم البوستر والتصوير، ‏وأشرف على إدارة الإنتاج ميدو، بينما قام بالإخراج المنفذ أشرف عمرو، والمساعد حسن علي، تحت إشراف عام محمد عادل أبو ‏حجازي وإنتاج الموفق .‏