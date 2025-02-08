شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان عز الدين عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والان مع تفاصيل الخبر

تشارك إيمان عز الدين، أستاذة الدراما والنقد السينمائي بجامعة عين شمس كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام ورشة ذاكرة المكان، في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وفي عضوية تلك اللجنة أيضًا المخرجة دينا حمزة، و المخرجة ايمان الحداد.

الدكتورة إيمان عز الدين أستاذ الدراما والنقد السينمائي، وتحليل المسرح في جامعة عين شمس وجامعة هيرتفوردشاير في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في تأسيس قسم النقد السينمائي في عين شمس عام 2006، وهي عضوة لجنة تحكيم منتظمة في العديد من الجوائز الأدبية المحلية والمهرجانات السينمائية، ومن بينها جائزة مؤسسة ساويرس للنصوص المسرحية.

جدير بالذكر أن أفلام ورشة ذاكرة المكان يقدمها طلاب السنة الثالثة في الكليات ذات التخصصات الفنية والإعلامية بتصوير أفلامهم بالقاهرة نتاج ورشة «ذاكرة المكان» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هاله جلال وبالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري، وشركة الإسماعيلية ، وتحت إشراف المخرج والمنتج شريف فتحي سالم.

وحاضر بتلك الورشة نخبة من المحاضرين المميزين، بينهم ، مدير التصوير د. محمد شفيق، والمونتيرة مني ربيع، مهندس الصوت مهاب عز، والمخرجة تغريد العصفوري والمخرجة حنان راضي، وتتنافس الأفلام المنتجة ضمن المسابقة على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري، وشركة الإسماعيلية لتكريم الأفلام التي تنجح في إبراز الهوية والذاكرة العمرانية بطريقة مبتكرة.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، ما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.