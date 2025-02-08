شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات المحامي عبد الستار الكف في مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم محمد هنيدى شخصية عبد الستار الكف، محامى بالنقض والدستورية العليا، فى مسلسل شهادة معاملة أطفال والذى يعرض على شاشات المتحدة ومنصة Watch it، فى رمضان 2025، وسوف يعيش المشاهد مغامرات عبد الستار الكف فى إطار اجتماعى كوميدى والصراعات التى سوف يخوضها هنيدى خلال أحداث المسلسل.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.