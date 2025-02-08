خاص - الشيف كارل زريق : لذلك أخرجني المشتركون من Top Chef والجمهور لم يرَ شخصيتي الحقيقية

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الشيف اللبناني كارل زريق، أن يخطف الأنظار في برنامج Top Chef، رغم مغادرته البرنامج في وقت مبكر، بعد تصويت زملائه ضده، ما أغضب عدد كبير من المشاهدين. كارل زريق حاصل على جوائز عالمية، وخبرته الطويلة تعطيه حق التميّز.

وكان لموقع الفن، هذا الحوار معه للتحدث عن تجربته.

أخبرنا عن أصداء مشاركتك في برنامج "توب شيف".

يمكنني القول إنني تلقيت دعماً كبيراً من العديد من المحبين، خصوصاً بعد خروجي من البرنامج، فقد شعروا أن طريقة خروجي لم تكن عادلة، وقد وصلتني العديد من الرسائل الداعمة. في البداية، تعرضت لانتقادات عديدة، إذ لم تظهر شخصيتي الحقيقية في أول 3 حلقات، واعتقد كثيرون أنني شخص عصبي وانفعالي، لكن شخصيتي الحقيقية ظهرت في الحلقة الرابعة.

رأينا بعض التلاسن والمشاكل بين المشتركين، هل كانت حقيقية أم مفتعلة؟

المشاكل كانت حقيقية، ولم يتم عرضها بشكل كامل. كانت خلافاتي محتدمة مع بعض المشتركين أثناء تصوير البرنامج.

كيف استطعت العمل معهم بعد كل هذه الخلافات؟

"هلقد قبضاي أنا!" رغم أنني واجهت العديد من الأقوال الخاطئة عني، وكان هناك بعض المشتركين الذين قالوا كلاماً غير صحيح عن لساني. حزنت لأنني لم أتمكن من إظهار شخصيتي الحقيقية كما ينبغي، فلم يتم عرض مشاهد لي وأنا أمارس هواية اليوغا، كما لم أظهر كإنسان هادئ وعقلاني. مع ذلك، أنا فخور بتجربتي، وإذا أتيحت لي الفرصة لتكرارها، سأكررها بنفس الطريقة، لأنني رغم كل الصعوبات التي مررت بها، بما في ذلك تحالف بعض المشتركين ضدي، استطعت تحقيق الكثير، رغم أن خروجي في الحلقة الرابعة كان مبكراً.

خروجك من البرنامج أثار ضجة على السوشيال ميديا، إذ اعتبر الكثيرون أنك تعرضت للظلم من قبل زملائك الذين صوتوا لمغادرتك، بدلاً من تصويت لجنة التحكيم، كيف تقيّم ما حدث؟

لو كنت مكان أي مشترك آخر، كنت سأصوت ضدي أيضاً، لأنهم كانوا يعلمون تماماً قدراتي، وبقائي في البرنامج كان سيشكل تهديداً لهم.

لو كانت لجنة التحكيم هي من اتخذت القرار في تلك الحلقة، هل كانت ستكون النتيجة نفسها؟

بالتأكيد لا، لجنة التحكيم محترفة بعملها، وكانت آراء أعضائها دائماً صائبة، وأنا سعيد بتجرتي معهم، خصوصاً أنني رأيت ردة فعلهم بعد إعلان نتيجة إستبعادي، وكنت أدرك أنها لم تعجبهم.

أنت حائز على جوائز عالمية، ما الذي دفعك للمشاركة في برنامج Top Chef؟

المطبخ يتطلب روح القيادة، وأردت إثبات هذا الأمر أمام الجمهور، ولذلك شاركت في البرنامج، ورغم خبرتي الكبيرة في المجال، كنت أرى بمشاركتي في Top Chef إضافة مميزة إلى مسيرتي.

ماذا تقول للجمهور الذي لم يتعرف عليك بشكل كافٍ خلال 4 حلقات؟

الجمهور لم يرَ قدراتي وشخصيتي الحقيقية، وما رآه المشاهدون لا يشبهني تماماً، لأنه لا يمكن عرض كل ما يحصل، ما حدث خلف الكواليس كان مختلفاً. كنت حاضراً في البرنامج بهدف الفوز، ولكن مع مرور الوقت، تغيّرت نظرتي، وصرت أركز أكثر على الرحلة التي أعيشها، وما يمكنني اكتسابه من هذه التجربة. أشكر المحبين على محبتهم الكبيرة، وعلى الرسائل والتعليقات التي وصلتني منهم وأفرحتني.

ما هي نصيحتك للذين يرغبون في الإشتراك في البرنامج في المواسم المقبلة؟

أنصحهم بالإستفادة من كل لحظة، وأطلب منهم أن لا يندموا على الوقت الذي مضى. يجب أن ينظروا بإستمرار نحو الأمام، ويخططوا للمستقبل.

ما هي مشاريعك بعد برنامج "توب شيف"، خصوصاً أن خبرتك كبيرة؟

لدي العديد من المشاريع الشخصية، أبرزها مشروع "Plateful Fable"، الذي بدأت به منذ فترة، كما أنني أحضر العديد من الخطط المستقبلية للخارج.